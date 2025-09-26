Tori Spelling w ostatnich miesiącach mocniej uaktywniła się na Instagramie, udowadniając fanom, że najgorsze ma już za sobą. Aktorka, która była zdecydowanie jedną z największych gwiazd lat 90., poukładała wreszcie trudne dotychczas relacje z byłym mężem, Deanem McDermottem, znalazła nowy dom i jak sama przyznaje, może dać wreszcie swoim dzieciom spokój i poczucie bezpieczeństwa. Gwiazda rozwija też kilka nowych projektów.

Tori Spelling coraz częściej pojawia się na branżowych imprezach Rob Latour/Shutterstock East News

Co słychać u Tori Spelling?

Tori Spelling nigdy nie ukrywała, że kultowy serial "Beverly Hills 90210", w którym wcieliła się w rolę Donny Martin, był nie tylko najdłuższym, ale też najważniejszym projektem w jej życiu. Ostatni odcinek nakręcono wprawdzie w 2000 roku, ale aktorom wciąż udaje się "odcinać kupony" od zdobytej w latach 90. sławy.

Gwiazdy "Beverly Hills 90210" często goszczą na "90's Con", czyli cyklicznych eventach poświęconych sztandarowym filmom, serialom telewizyjnym i programom lat 90. Podczas tych wydarzeń fani produkcji mogą spotkać się z ulubionymi gwiazdami, zrobić wspólne zdjęcia i powspominać dekadę, za którą tęsknią. Obok Tori w wydarzeniach udział biorą tacy aktorzy serialu jak Brian Austin Green, Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Ian Ziering i Jason Priestley.

Tori wciąż stara się jednak zaskakiwać fanów nowymi, autorskimi projektami. Obecnie skupia się na podcaście, ale ma na koncie także kolekcję dodatków do domu, zaprojektowaną wraz z przyjaciółką z serialu "Beverly Hills 90210", Jennie Garth.

Tori Spelling pokazała zdjęcie z Paris Hilton. Przyjaźnią się od dziecka

Tori Spelling coraz częściej pojawia się także na branżowych imprezach i, jak się okazuje, wspiera projekty swoich przyjaciół z dzieciństwa. Tym razem pojawiła się na wielkim otwarciu klubu muzycznego Slivington Manor u samej Paris Hilton. Obie panie dorastały w najbogatszych domach Ameryki lat 90. - dziadkiem Paris Hilton był Barron Hilton, amerykański biznesmen i hotelarz, który przejął i rozbudował rodzinne imperium hotelowe Hilton Hotels Corporation, a ojcem Tori Spelling - producent filmowy Aaron Spelling.

- "BH spotyka Burning Mana… Parapetówka w parishilton Slivington Manor była dla mnie i mojego brata @randyspelling momentem zatoczenia koła. Dorastaliśmy razem i było to idealne spotkanie po latach " - napisała Tori pod pierwszym postem, w którym zamieściła zdjęcia z bratem, także aktorem, a teraz coachem - Randym.

- "Dorastaliśmy razem, wciąż nieskończone ikony" - dodała pod zdjęciem z samą Paris.

Wiedziałyście, że są ze sobą aż tak blisko?

