Kiedy przycinać irysy? Zwróć uwagę na liście

Irysy (kosaćce) to grupa popularnych i lubianych kwiatów, reprezentowana przez ponad 300 gatunków bylin kłączowych i cebulowych. To również, według wielu osób, najpiękniejsze kwiaty późnej wiosny, które zachwycają nie tylko różnorodnością kształtów i kolorów, ale też prostotą w uprawie.

Irysy faktycznie nie są wymagające - jeśli zapewnimy im słoneczne stanowisko i żyzne podłoże, to odwdzięczą się nam feerią barw i długo będą cieszyć oko.

Najbardziej popularne w Polsce są irysy bródkowe i żyłkowane . Warto pamiętać, że w sezonie nie wykopuje się ich kłączy ani cebul - co trzy lata dzieli się jedynie kłącza, usuwając stare środkowe części i sadząc młodsze, zewnętrzne przyrosty.

Pielęgnacja irysów ogranicza się głównie do odchwaszczania - ten zabieg pozwala wierzchołkom kłączy wygrzewać się do słońca. Kwiatów tych nie należy także ściółkować korą ani innym materiałem - najlepiej rozwijają się one bowiem na glebie o odczynie neutralnym i ten rodzaj ochrony, który jednocześnie zakwasza podłoże, nie jest dla nich wskazany.