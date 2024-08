Fikusy ruszą z kopyta. Dwa składniki, a liście szczelnie zakryją łodygę

Fikusy to jedne z tych roślin, które cieszą się ogromną popularnością. Choć nie wszystkie zakwitają albo robią to bardzo rzadko, to ich soczyście zielone liście z całą pewnością cieszą oko. Ponadto fikusy nie zaliczają się do problemowych roślin doniczkowych, ponieważ wystarczy zapewnić im odpowiednie warunki, a będą godną parapetu ozdobą. Ale czy na pewno? Fikusy, tak jak wszystkie rośliny, potrzebują naszej pomocy, aby zdrowo i pięknie rosły. Czego im zazwyczaj brakuje? Odpowiedniej dawki dobrze dobranego nawozu.