Kiwi: Owoc, który ma wiele do zaoferowania

Kiwi nie jest już owocem trudno dostępnym, bo w zasadzie można go kupić w każdym sklepie. Jego smak nie zawsze zachwyca, ale są tacy, którzy go uwielbiają i dostrzegają w intensywnie zielonym miąższu słodycz, a innym czasem nie odpowiada jego kwaskowość, która może powodować pieczenie języka i warg. Jeśli znajdujemy się w tej drugiej grupie osób, które nie zawsze chętnie po kiwi sięgają, to warto - o ile nie cierpimy na alergię - dać mu szansę. Jak jeść kiwi? Najlepiej obrać skórę pokrytą włoskami i zjeść samo wnętrze pokrojone w kostkę lub plasterki albo przekroić kiwi na pół i zjeść miąższ łyżeczką.

Reklama

Sprawdź: Większość nie musi sięgać po tę witaminę. W nadmiarze szkodzi nerkom

Nieważne, którą strategię jedzenia obierzemy w jedzeniu kiwi, warto wiedzieć, że oprócz smaku owoc oferuje wiele cennych substancji, które w okresie jesienno-zimowym są na wagę złota.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kiwi można jeść ze skórką. Ten owoc należy do superfood Interia.tv

Co można znaleźć w kiwi? Możesz się zdziwić

Kiwi, podobnie jak każdy owoc, ma wiele cennych substancji, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Jedna z nich jest szczególnie cenna i wpływa dobroczynnie na cały organizm. Mowa o witaminie C, czyli kwasie askorbinowym, która znana jest z tego, że poprawia naszą odporność. Co ciekawe, substancja ta licznie występuje w kiwi i jest jej więcej niż w owocach cytrusowych, np. w pomarańczy.

Kiwi warto jeść nie tylko w sezonie wzmożonych przeziębień, ale nawet kiedy nasz organizm świetnie radzi sobie z infekcjami. Wszystko dlatego, że witamina C ma o wiele więcej zasług w kontekście zdrowia. Przede wszystkim zaliczana jest do silnych przeciwutleniaczy, czyli substancji chroniących przed nadmiernym starzeniem się komórek organizmu. Kwas askorbinowy pomaga także zredukować ilość wolnych rodników, a one odpowiedzialne są za powstawanie chorób cywilizacyjnych. Co więcej, witamina ta zawarta w kiwi pomaga uszczelnić naczynia krwionośne, a to bezpośrednio przedkłada się na zredukowanie poziomu cholesterolu oraz unormowania ciśnienia tętniczego.

Zdjęcie Jak jeść kiwi? Można obrać różne strategie / 123RF/PICSEL

Po kiwi warto sięgać również wtedy, kiedy zależy nam na młodym wyglądzie. Okazuje się, że witamina C wspiera syntezę kolagenu, który zapewnia odpowiednie nawilżenie cery oraz wspiera jędrność skóry, co przedkłada się na mniejsze prawdopodobieństwo powstawania zmarszczek. Dlatego z pełną odpowiedzialnością można nazwać kiwi "eliksirem młodości".

Kiwi to nie tylko wit. C

Oczywiście, kiwi oferuje o wiele więcej, niż tylko witamina C, ponieważ można w owocu znaleźć sporo korzystnych dla zdrowia substancji. Jednak druga w kolejności pod względem obfitości plasuje się witamina K. Ona z kolei odpowiada za mineralizację kości, co stanowi wspaniałą prewencję przed kontuzjami, takimi jak np. złamania. Warto wiedzieć, że witamina K odpowiada za krzepliwość krwi, co w połączeniu z kwasem askorbinowym korzystnie wpływa na kondycję całego układu krwionośnego.

Nie przegap: Obierając kiwi, popełniasz błąd. Jego skórka zbija cholesterol i cukier

Nie wolno zapominać o potasie, którego kiwi jest również źródłem, a - jak wiadomo - to on chroni nasze serce i pozwala pracować temu ważnemu narządowi bez zarzutu.

Wybierz kiwi mądrze

Zdjęcie Babeczki z kiwi to tylko jedna z propozycji podania owocu / 123RF/PICSEL

Skoro już zostaliśmy należycie przekonani do zjadania kiwi, czas poznać, jakie wybrać w sklepie najlepsze. Najbardziej słodkie są te, które są dość miękkie - to można sprawdzić, kiedy weźmiemy owoc w rękę. Warto jednak nie przesadzać, bo zbyt plastyczne mogą świadczyć o wątpliwej świeżości kiwi.

Jak jeść kiwi? Są na to setki sposobów, ale warto to wiedzieć, aby nie popełniać kilku błędów. Po pierwsze, jeśli decydujemy się na przygotowanie sałatki owocowej, to najlepiej dodawać owoc na sam koniec, zaraz przed podaniem jej na stół. Dlaczego? Ponieważ zawarte w owocu enzymy powodują, że pozostałe składniki bardzo szybko miękną. Po drugie, kiwi nie powinno być łączone z galaretką, ponieważ utrudnia jej tężenie.

Polecamy: Witamina C w zwiększonej dawce. Kiedy jest wskazana, a kiedy szkodzi?