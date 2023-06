Spis treści: 01 Kiwi - charakterystyka

02 Skórka kiwi - właściwości

03 Jak pozbyć się włosków z kiwi?

Kiwi - charakterystyka

Kiwi, zwane także agrestem chińskim, jest owocem rosnącym na pnączu aktinidii. Roślinę tę można spotkać na dziko w Chinach i stamtąd pochodzi. Owoc został natomiast spopularyzowany przez jego hodowlę w Nowej Zelandii. Obecnie największym na świecie producentem kiwi są właśnie Chiny.

Skórka kiwi jest bardzo charakterystyczna. Ma brązowy odcień i jest pokryta bardzo dużą ilością delikatnych włosów w tym samym kolorze. Miąższ jest soczysty i zielony, a w jego centrum znajduje się twardsza, biała część. Kiwi posiada także liczne brązowe nasionka.

Skórka kiwi - właściwości

Skórka kiwi jest równie zdrowa jak miąższ owocu. Ze względu na nietypową budowę osłonki nie jest ona zjadana, a niesłusznie. Skórka kiwi jest naprawdę zdrowa i ma wiele właściwości leczniczych.

Część zewnętrzna owocu zawiera bardzo dużą ilość błonnika pokarmowego. Z tego powodu skórka kiwi ma właściwości wspierające działanie układu trawiennego. Pozytywnie wpłynie na procesy metaboliczne i będzie bardzo dobrym remedium na zaparcia. Wspomoże również odchudzanie.

Zdjęcie Skórka z kiwi ma min. właściwości przeciwzapalne / 123RF/PICSEL

Warto jeść skórkę kiwi, gdyż błonnik zawarty w niej ureguluje poziom cukru we krwi. Obniży również poziom złego cholesterolu we krwi. Z tego powodu spożywanie owocu w całości zmniejszy ryzyko zachorowania na miażdżyce, zapobiegnie udarom i zawałom serca.

Skórka kiwi ma właściwości antyoksydacyjne. Dzięki temu organizm jest chroniony przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, neutralizując je. Zadziała więc zapobiegawczo na rozwój m.in. chorób nowotworowych. Spożywanie skórki z kiwi pomoże również w walce ze stresem oksydacyjnym.

Zawartość antyoksydantów sprawia, że warto jeść skórkę z kiwi, gdyż ma właściwości przeciwzapalne. Jedzenie jej wzmocni też działanie układu odpornościowego.

Jak pozbyć się włosków z kiwi?

Aby pozbyć się włosów ze skórki kiwi, należy przede wszystkim je dokładnie umyć. Pocieranie zewnętrznej części owocu pod bieżącą wodą pozwoli na usunięcie niektórych problematycznych włosków, a także wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby nam zaszkodzić.

Do pozbycia się większości włosków z kiwi, tak aby można było zjeść je ze skórką, należy użyć specjalnego narzędzia. Jest to szczoteczka silikonowa do mycia owoców. Korzystając z niej pod bieżącą wodą, usunięte zostaną prawie wszystkie włoski ze skórki kiwi. Pozostałości będą zdecydowanie na tyle niewielkie, że nie odczujemy ich podczas spożywania owocu.

