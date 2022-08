Kleszcze uważane są za jedno z największych zagrożeń dla człowieka w naszej strefie klimatycznej. Małe pajęczaki żyją głownie w lasach, jednak w ostatnim czasie coraz częściej można je spotkać w parkach, na działkach i w przydomowych ogrodach, szczególnie tych gęsto obsadzonych krzewami i wysokimi trawami.

Kleszcze przenoszą niezwykle groźne dla zdrowia wirusy i bakterie, które są źródłem chorób. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby skutecznie się przed nimi chronić, zniechęcając jednocześnie do ataku.

Zobacz również: 10 roślin, które skutecznie odstraszą owady. Posadź je w ogrodzie już teraz

Reklama

Jak ochronić się przed kleszczami?

Walkę z kleszczami należy zacząć jak najszybciej. W ochronie przed pajęczakami pomagają przede wszystkim ubrania z długimi rękawami czy nogawkami. Wybierając się na spacer do lasu pamiętajmy o dokładnej ochronie ciała. Wówczas mocno utrudnimy zadanie kleszczowi.

Mimo iż kleszcze są ślepe, uważa się powszechnie, iż przyciąga je do siebie kolor biały. Nie warto jednak rozstawać się z nim podczas leśnej wędrówki. Na białych ubraniach łatwiej będzie zauważyć nieproszonego gościa, a co za tym idzie, pozbyć się go zanim dotrze do naszej skóry. Kleszcze przyciąga natomiast ciepło, ruch powietrza, a także woń ludzkiego potu.

Zobacz również: Jak wykorzystać sodę oczyszczoną w ogrodzie?

Zdjęcie 40 proc. kleszczy w naszym kraju jest zakażonych boreliozą / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się kleszczy z ogrodu?

Prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy kleszcze zadomowią się w naszym ogrodzie. Wówczas jesteśmy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi pajęczakami na co dzień. Aby się z nimi rozprawić warto mieć na uwadze rozkład ogrodu. Postarajmy się nie doprowadzać do powstania gęstych zarośli w miejscach, w których rzadko operuje słońce.

Co więcej, kleszcze lubią wilgotne miejsca. Dlatego też, jeśli nie chcemy mieć ich w pobliżu domu, zrezygnujmy z oczka wodnego bądź rabat z gęsto rosnącymi paprociami. Warto również systematycznie przycinać drzewa i krzewy, a także często kosić trawnik i usuwać chwasty. Wszelkie prace należy koniecznie wykonywać w ubraniu z długim rękawem i nogawkami, a także z nakryciem głowy.

Naturalnym sposobem pozbycia się kleszczy z ogrodu jest zasadzenie w nim roślin, które odstraszą niebezpieczne pajęczaki.

Zobacz również: Rośliny odstraszające kleszcze: powinny być w każdym ogrodzie

Tych zapachów nienawidzą kleszcze. Cebula czy chrzan szybko się z nimi rozprawią

Chcąc pozbyć się kleszczy ze swojego otoczenia sięgamy najczęściej po chemiczne środki, które wydają nam się jedynym sensownym rozwiązaniem. Tymczasem nic bardziej mylnego.

Preparaty zakupione w marketach swoim składem mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na środowisko naturalne ogródku, ale również na naszych czworonożnych przyjaciół. Dlatego też warto sięgnąć po naturalne sposoby, przy pomocy których szybko pozbędziemy się kleszczy z naszego otoczenia.

Jakich zapachów nienawidzą kleszcze?

Zdjęcie Oprysk z czeremchy świetnie sprawdzi się w walce z kleszczami / Marek BAZAK/East News / East News

Czeremcha . Roślina wydzielająca niezwykle charakterystyczny, intensywny zapach, podobny do bzu czy magnolii to jeden z głównych sposobów walki z kleszczami. Naturalny oprysk przygotowany z tej rośliny sprawdzi się idealnie przy eliminacji małych pajęczaków. Młode gałązki oraz korę drobno tniemy, po czym zalewamy zimną wodą (ok. 10 litrów na 500 g) i zagotowujemy .

. Roślina wydzielająca niezwykle charakterystyczny, intensywny zapach, podobny do bzu czy magnolii to jeden z głównych sposobów walki z kleszczami. Naturalny oprysk przygotowany z tej rośliny sprawdzi się idealnie przy eliminacji małych pajęczaków. . Ziemia okrzemkowa . Wystarczy rozsypać ją w ogrodzie, a następnie dokładnie rozgrabić. Wypłoszy nie tylko kleszcze, ale również ślimaki, mszyce czy mrówki.

. Wystarczy rozsypać ją w ogrodzie, a następnie dokładnie rozgrabić. Wypłoszy nie tylko kleszcze, ale również ślimaki, mszyce czy mrówki. Cebula . Jeden z najprostszych sposobów na walkę z kleszczami. Suche łuski rozcieramy na proszek i dokładnie rozsypujemy na roślinach.

. Jeden z najprostszych sposobów na walkę z kleszczami. Suche łuski rozcieramy na proszek i dokładnie rozsypujemy na roślinach. Chrzan. Napar z korzeni chrzanu skutecznie odstraszy kleszcze oraz komary. Co trzy dni należy spryskać nim drzewa oraz krzewy w ogrodzie.

Walkę wspomoże dodatkowo zasadzona w ogrodzie mięta, melisa czy tymianek.

Zioła sprawdzą się jednak nie tylko w ogrodzie. Można z nich bowiem przyrządzić napar, który następnie posłuży za naturalną mgiełkę odstraszającą owady. Wystarczy zaparzyć szałwię, tymianek bądź rozmaryn, a następnie przelać do buteleczki, dodając niewielką ilość soku z cytryny. Mgiełkę należy rozpylić na ciele przed wyjściem na spacer.

Kleszcze odstraszyć może również szałwia. Warto włożyć małą torebeczkę do kieszeni spodni czy plecaka. Kleszcze nienawidzą tego zapachu.

Zobacz również: Sól Epsom na ślimaki i mszyce: jak stosować?