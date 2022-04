Wyciągasz z szafy białą pościel i okazuje się zżółkła, choć niczym jej nie zabrudziłaś? Spokojnie, da się temu łatwo zaradzić.

Nie sięgaj po silnie chemiczne detergenty - mogą one naruszyć delikatną strukturę materiału.

Choć moczenie w mleku lub roztworze z sodą może brzmieć dziwacznie, warto skorzystać z tych domowych sposobów, które stosowały nasze babcie.

Wybielanie pościeli - dlaczego trzeba to robić?

Biała pościel świetnie komponuje się z rozmaitymi stylami sypialni, ale szybko traci swój blask. Dzieje się tak dlatego, że długo nieużywana lub źle prana staje się zbieraczem kurzu, który wchodzi we włókna i zmienia ich kolor. Pościeli nie służy również zbyt długie leżenie odłogiem w szafie. Jeśli masz dużo kompletów, zmieniaj je często, zamiast używać na zmianę dwóch ulubionych. W szafie brakuje dopływu świeżego powietrza, dlatego kolor blednie, a z czasem nawet żółknie. To naturalny proces, którego możemy uniknąć tylko przez regularną zmianę oraz odpowiednie pranie pościeli. Co jednak zrobić gdy już zaniedbaliśmy pościel?

Reklama

Sprawdź: Domowe sposoby na puszyste ręczniki

Wybielanie pościeli sodą

Soda sprawdza się przy wielu pracach domowych. Jesteśmy w stanie odczyścić nią niemal wszystko - zżółkniętą pościel również. Wystarczy, że przygotujemy roztwór z 5 l wody oraz 1,5 szklanki sody. Najlepiej przygotować go w dużej miednicy, żeby potem łatwiej było wsadzić do niego tkaniny. Pościel moczymy w roztworze około 15 minut, a następnie dobrze płuczemy. Suszymy na słońcu - zadziała jak naturalny wybielacz i rozjaśni materiał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ekologicznie": Dom bez chemii - soda IPLA

Wybielanie pościeli - czy wrzątek wyparzy brud?

Choć nie można brać tego całkowicie dosłownie, wrzątek rzeczywiście może pomóc nam pozbyć się brudu ze zszarzałych czy zżółkniętych włókien. Zanim wsadzimy białą pościel do pralki, warto umieścić ją w miednicy i zalać wrzątkiem. Odstawiamy do ostygnięcia wody, po czym przekładamy tkaninę do bębna pralki. Miarkę proszku mieszamy z połową szklanki soku z cytryny lub octu, a następnie ustawiamy program odpowiedni do zaleceń z metki pościeli. Po zakończonym programie sprawdzamy rezultaty - powinny być powalające.

Zdjęcie Namocz materiał na noc w letniej wodzie z solą lub zsiadłym mlekiem / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Czym wybielić i odplamić obrusy? Czego użyć do ich wykrochmalenia? Niezawodne triki

Czy sól i zsiadłe mleko mogą być pomocne przy wybielaniu pościeli?

Oczywiście, że tak! Tym razem zalecamy jednak namoczenie materiału na noc. Woda powinna być letnia oraz wymieszana z solą lub zsiadłym mlekiem. Ten sposób sprawdzi się nie tylko do wywabiania drobnych plam z białych tkanin, ale również przy odpieraniu brudu, który wbił się we włókna materiału i zmienił jego kolor. Im dłużej pozwolimy pościeli moczyć się w takim roztworze, tym lepiej. Następnie wyjmujemy poszwy z mieszaniny, odciskamy (bez płukania!) i wsadzamy do bębna pralki. Oprócz płynu do prania wlewamy pół szklanki octu. Efekt? Śnieżnobiała pościel.