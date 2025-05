Co najbardziej zżera prąd w domu?

W domowym rankingu energochłonności płyta indukcyjna często zajmuje czołowe miejsce. Może odpowiadać za nawet jedną trzecią domowego budżetu na energię . To popularne urządzenie, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, podgrzewając bezpośrednio naczynia z ferromagnetycznym dnem. Dzięki temu jest bardziej efektywna energetycznie niż tradycyjne kuchenki gazowe czy ceramiczne.

ceny energii elektrycznej (w Polsce średnio ok. 1,15 zł/kWh w 2025 r., choć może się różnić w zależności od taryfy i dostawcy),

Standardowa płyta indukcyjna o mocy 1,5 kW, używana przez godzinę dziennie, zużywa około 45 kWh miesięcznie. Przy cenie 1,15 zł/kWh przekłada się na wydatek rzędu 52 z ł. Gdy moc wzrasta do 2 kW, zużycie wynosi 60 kWh, czyli około 69 zł miesięcznie .

Nowoczesne modele m.in. z funkcjami Power Booster mogą chwilowo zwiększać pobór mocy do 2,5-3 kW, podnosząc rachunki do 86-103 zł miesięcznie przy godzinie gotowania dziennie. Warto jednak pamiętać, że efektywność indukcji - w porównaniu do kuchenek gazowych czy ceramicznych - pozwala skrócić czas gotowania i może ograniczyć zużycie energii.