Zostawiasz włączony dekoder? Nawet nie wiesz, ile to pożera prądu

Koszty energii elektrycznej rosną i nie ma już chyba gospodarstwa domowego, które nie odczułoby tych podwyżek. Nic więc dziwnego, że coraz częściej szukamy sposobów na oszczędności, zastanawiając się, które z urządzeń pobiera najwięcej prądu i jak można to zmienić. Dzisiaj skieruję twoją uwagę na dekoder – to niepozorne urządzenie, które stale jest podłączone do zasilania i jak się okazuje, zużywa energię nawet wtedy, gdy nie oglądasz telewizji.