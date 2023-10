Kosmetyk, który możesz mieć za darmo. Włóż do lodówki i wyciągnij po dobie

Aloes w doniczce jest rośliną chętnie wybieraną do domowej uprawy. Nie wymaga wielu zabiegów, za to prezentuje się zawsze okazale, stąd z łatwością przylgnęła do niego łatka tzw. żelaznej rośliny. Oprócz walorów dekoracyjnych można go wykorzystać do pielęgnacji. Dzięki aloesowi łatwiej można pozbyć się niedoskonałości skóry, podrażnień oraz trądziku. Z niego też można przygotować domowe specyfiki, które poprawią kondycję naszego organizmu. Jak skorzystać z aloesu w doniczce? Przekonajmy się.

Zdjęcie Aloes w doniczce pomoże na wiele dolegliwości. Można przygotować domowe spa albo kurację na żołądek / 123RF/PICSEL