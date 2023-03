Żel aloesowy to naturalny produkt, ostatnimi czasy często stosowany w kosmetyce. Modę na ten specyfik Polki zaczerpnęły od Koreanek, które stosują go od wieków - zarówno na ciało jak i włosy. Dzięki temu cieszą się lśniącymi, nawilżonymi pasmami, które stale są w dobrej kondycji. Jak stosować żel aloesowy na włosy i na co zwrócić uwagę?

Żel aloesowy na włosy

Aby efekty stosowania aloesu na włosy były widoczne, należy pamiętać przede wszystkim o regularności. W połączeniu z oleistym produktem żel aloesowy sprawi, że włosy:

Reklama

przestaną się łamać,

będą elastyczne, nawilżone, lśniące,

Skóra głowy odzyska natomiast prawidłowe pH,

zniknie łupież i świąd.

Żel aloesowy to również ratunek dla osłabionych cebulek i pobudzenie ich do wzrostu.

Czytaj również: Aloes do picia – poznaj jego właściwości i zastosowanie

Zdjęcie Żel aloesowy na włosy dobrze stosować w towarzystwie z produktem olejowym / 123RF/PICSEL

Jak stosować aloes na włosy?

Żel aloesowy na włosy można stosować na kilka różnych sposobów. Najpopularniejsze to:

jako podkład przed zastosowaniem olejowania,

w formie maski czy odżywki,

samodzielnie jako wcierka do włosów,

jako płukanka.

Jak zrobić maseczkę aloesową na włosy?

Najbardziej polecanym kosmetykiem do włosów na bazie aloesu jest maska. Aby ją wykonać w domowych warunkach, wystarczy zaopatrzyć się w gotowy żel aloesowy - dostępny w drogeriach stacjonarnych czy sklepach internetowych. Możemy zmieszać go np. z oliwą z oliwek, miodem, cytryną oraz ulubioną odżywką do włosów. Tak powstały produkt wystarczy nałożyć na wilgotne, umyte kosmyki i pozostawić na kilka minut, po czym obficie spłukać.

Sprawdź również: Aloes- dlaczego warto mieć go w domu

Czy aloes jest dobry na wypadanie włosów?

Ustalono, że aloes to jeden z naturalnych preparatów zapobiegający utracie włosów oraz pobudzający ich wzrost. Sprawdzi się zarówno u kobiet jak i mężczyzn, którzy borykają się z nadmiernych wypadaniem kosmyków. W tym celu zaleca się użycie aloesu w formie wcierki - produkt ten należy kulistymi ruchami wetrzeć w skórę głowy i pozostawić na około pół godziny.

Zdjęcie Żel aloesowy jest pomocny w walce z łupieżem i wypadaniem włosów / 123RF/PICSEL

Ile trzymać aloes na włosach?

W przypadku maski czy odżywki, aloes wystarczy pozostawić na głowie 5, maksymalnie 10 minut. Czas zdecydowanie wydłuża się jeśli mowa o wcierce. Tak jak podawaliśmy wyżej, najlepiej zaaplikować ją na około 30 minut, po czym umyć głowę szamponem.