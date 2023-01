Franciszkanie z Sanoka podzielili się na swojej stronie internetowej doświadczeniami z wizyt duszpasterskich, przyznając, że nie zawsze wyglądają one tak, jak by sobie tego życzyli, a parafianie popełniają wiele błędów. W pierwszej kolejności przypomnieli więc, jak powinni oni przygotować się do wizyty księdza.

Po pierwsze, w dzień kolędy w domu powinni być wszyscy jego mieszkańcy. Księża ze sporym wyprzedzeniem zapowiadają wizytę duszpasterską, tak by wszyscy domownicy mogli zaplanować sobie ten dzień. Franciszkanie przypomnieli także, co powinno znaleźć się na stole w dzień kolędy.

Na stole należy wcześniej przygotować następujące znaki i symbole: Pismo św., krzyż, świece, woda święcona, kropidło (zamiast kropidła może być zwykła zielona gałązka)

- wyjaśnili.

Niewłaściwe przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej to nie jedyne błędy, popełniane przez parafian. Franciszkanie z Sanoka zdradzili, z jakimi trudnościami muszą zmagać się podczas kolędy.

Po tym księża poznają, że nie chodzisz do kościoła!

Najczęstszym problemem, na jaki napotykają duchowni podczas wizyty duszpasterskiej jest "niewpuszczenie do mieszkania". Jak zdradzili księża z Sanoka, parafianie tłumaczą się, że nie są przygotowani, że nie wiedzieli o kolędzie i nie spodziewali się księdza w tym dniu. Czasami ksiądz zostaje wpuszczony do domu, ale na miejscu okazuje się, że spora część domowników jest nieobecna, a nierzadko opuściła dom zaledwie chwilę przed przybyciem kapłana.

Według księży, takie zachowanie charakteryzuje najczęściej osoby, które są "na bakier" z Kościołem, boją się rozmowy z kapłanem, żyją w konkubinatach lub "nieprawidłowych związkach" i chcą ukryć ten fakt. Dotyczy to także młodzieży, która nie uczęszcza na lekcje religii lub osób, które mają np. problem z alkoholem.

Księża z Sanoka przyznają, że są w stanie dość szybko odkryć, że parafianie nie uczęszczają na msze święte. Część z nich jest np. zdziwiona widokiem kapłana lub stwierdza, że "o, jakiś nowy ksiądz w tym roku do nas przychodzi!", podczas gdy duchowny pracuje w parafii już kilka lat. Część parafian nie zna nawet swojego proboszcza!

Zdjęcie Parafianie powinni odpowiednio przygotować się do kolędy / Bartłomiej Magierowski / East News

Księża poskarżyli się na zachowanie parafian podczas kolędy. Najczęstsze błędy

Księża z Sanoka poskarżyli się także na agresywne zachowanie zwierząt, szczególnie psów:

Można na czas kolędy (około 10 minut) zaprowadzić zwierzę do pustego pokoju, poprosić o popilnowanie zwierzęcia przez sąsiadów

- stwierdzili.

Na koniec duchowni zauważyli, że część osób żyjących np. w konkubinacie nie dotrzymuje złożonych rok wcześniej obietnic i wciąż nie decyduje się na ślub. Taka sytuacja powtarza się czasem co rok.

