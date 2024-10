Jabłka najlepiej jeść w ciągu dnia, gdyż rano czy wieczór nie są najlepszymi porami do spożywania tego owocu. Wynika to z faktu, że obfituje on w cukier. Zjedzenie go o poranku może prowadzić do szybkiego wzrostu poziomu glukozy we krwi, a tym samym dostaniemy szybki zastrzyk energii. Równie szybko energia spada, przez co stajemy się senni i ociężali.