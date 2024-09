Dlaczego warto jeść jabłka? Przede wszystkim zaliczane są do produktów niskokalorycznych, przez co można śmiało zajadać się nimi nawet w trakcie diety redukcyjnej. Zawierają również sporo błonnika pokarmowego, który nie bez przyczyny nazywany jest "sprzymierzeńcem jelit", ale także wspiera odporność i pomaga ograniczyć poziom tzw. złego cholesterolu. Pamiętajmy również o tym, że te rumiane owoce są nieocenionym źródłem witaminy C, która wspiera układ immunologiczny, uelastycznia naczynia krwionośne oraz skórę, by zmarszczki były mniej widoczne. Choć jabłka dostępne są przez cały rok, to warto sięgać po jesienne odmiany: np. antonówkę albo szarą renetę.