Dzika róża nie taka dzika

Dzikiej róży nie trzeba specjalnie przedstawiać, ponieważ można ją spotkać w każdym zakątku Polski: podczas spacerów w lasach i na łąkach, ale także w trakcie wizyty w parku. Warto wiedzieć, że dzika róża, zwana jest również różą psią (Rosa canina). Dlaczego? Z odpowiedzią przychodzą Lasy Państwowe, które zamieściły w mediach społecznościowych post. Mianowicie dzika róża była znana już w starożytnym Rzymie, gdzie wierzono, iż roślina ma zdolność leczenia w przypadku ugryzienia przez wściekłego psa. Oczywiście, dzika róża ceniona jest również na Wyspach Brytyjskich, ponieważ w czasie II wojny światowej była cennym uzupełnieniem witaminy C w okresie braku cytrusów. Ponadto owoce są składnikiem szwedzkiej zupy nyponsoppa, a nasi południowi sąsiedzi sporządzają z nich sosy do mięs - czytamy.

Co można znaleźć w owocach dzikiej róży?

Wiemy już, że owoce dzikiej róży to ogromny rezerwuar witaminy C, która bardzo przydatna jest w trakcie sezonu grypowego. Rzadziej wspomina się o tym, że substancja ma o wiele więcej zasług dla naszego zdrowia: uszczelnia naczynia krwionośne, co przydatne jest w profilaktyce nadciśnienia, a także syntetyzuje kolagen, więc na dłużej zachowujemy młody wygląd. Oczywiście, dzika róża ma o wiele więcej składników, które mogą realnie przysłużyć się naszemu zdrowiu, poznajmy je:

witaminy z grupy B, a także A, D, E,

kwas foliowy,

garbniki,

pektyny,

flawonoidy,

karetonoidy.

Dzika róża to samo zdrowie

Widać jak na dłoni, że obecność cennych substancji odżywczych w dzikiej róży tylko przysłuży się zdrowiu, więc czas z nich korzystać. Ale w jaki sposób? Podpowiadamy. Dzika róża ma działanie rozkurczowe, żółciopędne i moczopędne. Ma potencjał w leczeniu chorób stawów, a także w przypadku, gdy cierpimy z powodu schorzeń wątroby, nerek, jelit i żołądka.

Kiedy i jak zbierać dziką różę?

Zdjęcie Owoce dzikiej róży przed obróbką trzeba dobrze przygotować / 123RF/PICSEL

Co można zrobić z owoców dzikiej róży? Oczywiście, można przyrządzić z nich leczniczy napar, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować z nich konfiturę, przecier lub syrop, które mogą urozmaicić nam długie, jesienne wieczory. Wcześniej trzeba zebrać owoce - można to robić od sierpnia, aż do przymrozków. Lasy Państwowe w mediach społecznościowych radzą, aby nie zbierać twardych i niedojrzałych owoców, ale jeśli tylko takie mamy pod ręką, to warto je zamrozić, wtedy wyraźnie zmiękną.

Owoce dzikiej róży trzeba dokładnie przygotować, czyli pozbyć się nasion wraz z włoskami, które je okalają, ponieważ one podrażniają żołądek. Jak to zrobić najlepiej? Wystarczy usunąć końcówki każdego owocu, a następnie go przekroić i nożykiem usunąć niepotrzebne części.



UWAGA: Leśnicy zalecają, aby czynności przy oczyszczaniu owców dzikiej róży wykonywać w rękawiczkach ochronnych.