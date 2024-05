Już czas! Dzięki nim wakacyjny klimat poczujesz już maju. Noś je jak Magda Gessler!

Opracowanie Agnieszka Kasprzyk

Espadryle to buty, które warto mieć w szafie. Są ponadczasowe, spełniają wymogi ekologiczne no i trudno znaleźć wygodniejsze obuwie na lato. Przy tym występują w wielu kolorach i fasonach, przez co łatwo je dostosować do wielu sytuacji. Właśnie teraz jest czas na to, by wyciągnąć z pawlacza espadryle, odświeżyć je i nosić na wycieczki, spacery, zakupy czy niezobowiązujące spotkania.