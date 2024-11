Owoce w puszkach: zajrzyjmy do środka

Żywność sprzedawana w puszkach ma długą trwałość, więc bez problemu mogą być w naszych spiżarniach przez wiele lat. Najczęściej sięgamy po nie jesienią i zimą, kiedy akurat chcemy przygotować z nich jakieś słodkości. Owoce w puszkach idealnie nadają się do przygotowania ciast, deserów oraz koktajli. Najczęściej można spotkać egzotyczne owoce schowane w metalowych pojemnikach, czyli np. ananasy, mango, liczi, mandarynki, papaje, które muszą do naszego kraju pokonać bardzo długą drogę. Można również mieć do czynienia z naszymi krajowymi dobrami natury, czyli truskawkami, brzoskwiniami, morelami, gruszkami czy wiśniami. Aby zawartość puszki się nie psuła, owoce zakryte są słodkim płynem, który z czasem staje się dość gęstym syropem: całkowicie jadalnym i chętnie wykorzystywanym np. w cukiernictwie.

Zalety owoców w puszkach: jest ich bez liku

Dlaczego tak chętnie korzystamy z owoców w puszkach? To idealny sposób, aby sięgnąć po smaczne produkty poza sezonem, kiedy trudno dostać je zimą albo jesienią w wersji świeżej. Ponadto to właśnie one zawierają w zasadzie mniej konserwantów. Dlaczego? Ponieważ nie trzeba z nich korzystać, aby owoce zachowały swoje walory i równocześnie były transportowane z egzotycznych, dalekich krajów. Ponadto to świetna oferta dla osób wygodnych, ponieważ owoce w puszcze zazwyczaj są nie tylko obrane ze skórki, ale również pokrojone, co może zaoszczędzić sporo czasu.

Pamiętajmy również, że owoce w puszce mogą być również śmiałą alternatywą dla słodyczy, jeśli mamy ochotę na podjadanie czegoś kalorycznego pomiędzy posiłkami.

Uwaga na owoce w puszkach

Czy owoce w puszkach są zdrowe? Tak samo, jak w przypadku wszystkich przetworzonych produktów, trzeba zachować rozwagę. Dlaczego? Wszystko przez to, że skład może nas rozczarowywać oraz przekładać się kondycję naszego zdrowia. Co oprócz owoców można znaleźć w puszkach?

Sól - to naturalny konserwant żywności, który zwiększa trwałość produktów. Jej nadmiar odpowiada za podnoszenie ciśnienia tętniczego krwi oraz powoduje choroby serca.

Cukier - ma takie samo zastosowanie, co sól. Nadmiar cukru szkodzi zębom, sprzyja tyciu oraz niebezpiecznie podnosi poziom glukozy w organizmie, co sprzyja powstawaniu cukrzycy.

Barwniki - niektóre z nich syntetycznie poprawiają wygląd produktów, ale mogą również niekorzystnie oddziaływać na układ nerwowy.

Oczywiście, nie wszystkie owoce w puszce są dla naszego zdrowia szkodliwe. Przy wyborze ich w sklepie trzeba jednak trzymać się jednej zasady: czytać etykiety produktów i wybierać te, które mają jak najkrótszy skład.

Uważaj na przechowywanie owoców w puszce

Czasami trudno się powstrzymać, aby nie zjeść w całości owoców w puszce, ale zdarza się i tak, że nie wykorzystamy zawartości pojemnika. Wtedy trzeba wiedzieć, jak taki produkt przechowywać. Oczywiście, należy schować go do lodówki, jednak wcześniej owoce warto przełożyć do szczelnego naczynia. Dlaczego? Istnieje ku temu kilka przesłanek. Po pierwsze - w puszce mogą szybko się zepsuć i wchłonąć zapachy z chłodziarki. Po drugie: otwarte puszki mogą nas skaleczyć. Po trzecie: istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego, ponieważ w kontakcie z powietrzem utlenia się cynk zawarty w puszkach.

