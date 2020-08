Lody: kiedy i jak bardzo mogą nam zaszkodzić?

Lody to wspaniały letni przysmak. Wybierajmy te, które zawierają tylko kilka składników: mleko, śmietankę, nieco cukru, naturalne dodatki smakowe: kakao, owoce, ziarna wanilii. Unikajmy tych sztucznie barwionych.

Barwniki: czerwień koszenilowa (E-124), żółcień chinolinowa (E-104), zieleń brylantowa (E-142), błękit patentowy (E-131) i brąz HT (E-155) - mogą powodować wysypki, pokrzywkę, katar alergiczny, astmę, zaburzenia trawienia, nudności, wymioty i bóle brzucha.

Uwaga! Lody to najczęstsza przyczyna zatruć latem! Nie wolno jeść tych, które zostały rozmrożone, a następnie zamrożone.

Po czym to poznać? Takie lody tracą swój kształt. Na tych w pojemnikach tworzy się szklista warstewka zamrożonej wody.

Uważaj na te składniki

- Tłuszcze trans



Mogą występować jako olej palmowy. Zwiększają stężenie tzw. złego cholesterolu LDL we krwi, a obniżają poziom dobrego, HDL. Rośnie ryzyko miażdżycy, zawału i udaru.

- Syrop glukozowy

W lodach można znaleźć nawet kilka rodzajów cukru, które kryją się pod różnymi nazwami, np. cukier, karmel, syrop glukozowy czy glukozowo-fruktozowy. Syrop glukozowy jest wyjątkowo szkodliwy, ponieważ bardzo łatwo się przyswaja i dlatego sprzyja otyłości, insulinooporności oraz cukrzycy typu II. Podnosi również stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, co przyczynia się do rozwoju chorób układu krążeniowego, m.in. nadciśnienia i miażdżycy



- Karagen



Według Międzynarodowej Agencji Badania Raka (IARC), karagen (E-407), uzyskiwany z alg, powoduje owrzodzenia i złośliwe nowotwory. Powoduje także uszkodzenia w układzie pokarmowym, głównie w błonie śluzowej żołądka i jelit.





Przepis na domowe lody śmietankowe

Żółtka z 8 jaj ubijamy z 200 g cukru na parze. Gotujemy 1/2 l mleka i wlewamy je powoli do naczynia z żółtkami, mieszając.



Gdy masa zgęstnieje, zdejmujemy z ognia i mieszamy, aż wystygnie.



Śmietankę 36-proc. (250 ml) ubijamy i łączymy z masą jajeczną.



Przekładamy do pojemnika i wkładamy do zamrażalnika. Podczas mrożenia mieszamy co 3-4 godziny.





