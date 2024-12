Zamiokulkas nie rośnie? Nie od razu wpadaj w panikę

Jeśli zamiokulkas jest mizerny i od pewnego czasu faktycznie nie tworzy nowych pędów i liści, trzeba na początku sprawdzić, czy ma w naszym domu odpowiednie warunki do prawidłowego wzrostu. Jeśli o tę kwestię zadbaliśmy należycie, to nie powinniśmy mieć powodów do obaw: z czasem zacznie się rozrastać. A co zrobić w wypadku, kiedy nie wygląda tak, jakbyśmy tego sobie życzyli? Trzeba zapewnić mu odżywczą mieszankę, która pobudzi skrzydłokwiat do wzrostu. W takiej sytuacji trzeba dostarczyć naszej roślinie azotu. W jaki sposób?

Trzeba sięgnąć po żelatynę, aby pobudzić zamiokulkasa do wzrostu. Wystarczy jedną łyżeczkę specyfiku rozpuścić w 200 ml ciepłej wody, dokładnie wymieszać i poczekać do ostudzenia. Na koniec przygotowany nawóz z żelatyny trzeba rozcieńczyć z trzema szklankami wody i powstałą miksturą podlewać zamiokulkasa. On nie tylko zacznie się rozkrzewiać, ale na dodatek zauważymy, że jego liście będą intensywniej zielone.

Uważaj, kiedy aplikujesz nawóz

Przyjęło się, że roślin nie powinno się nawozić zimą i jesienią, bo nadmiarowa dawka substancji odżywczych może je niepotrzebnie osłabić. Jeśli nie chcemy ryzykować, możemy wymienić w okresie zimowym pobudzającą żelatynę na coś innego. Tutaj sprawdzi się wzmacniająca odżywka z dużą zawartością potasu. Można ją przygotować w domowy, banalny sposób. Wystarczy skórkę banana wrzucić do dużego słoika i zalać litrem ciepłej wody, a później odstawić całość na co najmniej jeden dzień. Później nierozcieńczoną miksturą wystarczy podlać zamiokulkasa i poczekać, aż zacznie tworzyć nowe liście oraz tym samym wzmocnimy go do wiosny.

Warunki dla zamiokulkasa

Przyjęło się, że zamiokulkas należy do grupy tzw. żelaznych roślin i żadne warunki mu są niestraszne. Oczywiście, wiele zniesie, ale jeśli będzie miał wyjątkowe środowisko w domu, odbije się to na jego wyglądzie. Na początku trzeba sprawdzić jego stanowisko: powinien stać w miejscu z rozproszonym światłem. W cieniu szybko obumrze, ale zbyt intensywne promienie słoneczne mogą parzyć jego liści i doprowadzić do żółknięcia. Ponadto trzeb ograniczyć podlewanie, ponieważ nadmiar wody może sprzyjać gniciu. Zamiokulkas potrzebuje nieco wilgoci w powietrzu: gdy jest za sucho, jego liście szybko brązowieją. Aby temu zapobiec, wystarczy naszą roślinę zraszać.