Mała, japońska cytrynka podbija świat. To kopalnia witamin i egzotycznego smaku

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Yuzu to niezwykły owoc cytrusowy, który pochodzi z Azji Wschodniej. Wywodzący się prawdopodobnie z Chin, dziś jest szczególnie ceniony w Japonii i Korei, gdzie stanowi istotny element kultury kulinarnej. Jego intensywny, kwaskowaty smak i aromat są często opisywane jako połączenie cytryny, grejpfruta i mandarynki, co czyni go unikalnym składnikiem w kuchni i kosmetyce.