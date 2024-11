Lądują w koszu kilogramami. Zachowaj: zapomnisz o molach i brudzie w domu

Jesienią i zimą sezon na cytrusy trwa pełną parą. Wiadomo już, że owoce to cenne źródło witaminy C, ale nie tylko. Z drugiej strony po ich zjedzeniu otrzymujemy kilogramy aromatycznych skórek. Jeśli wyrzucasz je do kosza, to dwa razy się zastanów. Skórki cytrusów mogą zyskać drugie życie i można je wykorzystać na kilka łatwych sposobów. Przekonajmy się, jakich.