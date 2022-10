Mama-chemik: "Ludzie nie potrafią sprzątać"

Sylwię Panek, znaną też jako “Mama-chemik" śledzi na Instagramie już ponad 80 tysięcy osób. Kobieta dzieli się na swoim profilu radami dotyczącymi sprzątania. Sama określa siebie “ambasadorką octu i sody oczyszczonej", bo stara się propagować metody utrzymania porządku, które są jak najmniej szkodliwe dla środowiska. Ostatnio kobieta podzieliła się na swoim profilu w serwisie Instagram, doświadczeniami dotyczącymi uczestnictwa w grupie poświęconej sprzątaniu na Facebooku. Mama-chemik pisze:

... jak czytam te posty i komentarze to potwierdza się moja teoria, że ludzie nie potrafią sprzątać. Mama-chemik

Dalej instagramerka pyta retorycznie:

No bo kiedy jest posprzątane? Kiedy w szybkim tempie udało nam się pozbyć zanieczyszczenia, ale jednocześnie robiliśmy rzeczy niebezpieczne dla zdrowia i niszczące powierzchnie? Czy wtedy kiedy jest efekt, ale czyszczona powierzchnia nie została uszkodzona? Mama-chemik

Do tego typu przemyśleń skłoniły Sylwię Panek komentarze użytkowników pod prośbą jednej z członkiń grupy o radę: jak czyścić ramy okienne? Wśród doradzanych środków znalazły się: wybielacz, płyn do kominka, aceton i mleczko do czyszczenia. Mama-chemik wyjaśniła, dlaczego nie powinniśmy stosować tego typu preparatów.



Zdjęcie Jak czyścić ramy okienne? Wybielacze i mleczka to zły wybór / 123RF/PICSEL

Jak czyścić ramy okienne? Wiele osób popełnia ten błąd

Sylwia Panek przyznała, że kiedyś sama czyściła ramy okienne mleczkiem, bo tak robiła jej mama i była przekonana, że tak należy robić. Tymczasem, jak wyjaśnia Mama-chemik, w składzie mleczek czyszczących znajdują się drobinki, które nadają im właściwości ściernych. Jeszcze do niedawna był to mikroplastik, teraz jednak producenci odchodzą od jego stosowania. Nie zmienia to faktu, że traktowanie plastikowej ramy okiennej mleczkiem, które ma właściwości ścierne i używanie przy tym dodatkowo ostrej gąbki powoduje powstawanie niewidocznych dla oka rys, w które wnika brud. Przez to ramy coraz częściej wymagają czyszczenia, a kolejne takie zabieg dokładają kolejne mikrorysy.



Wybielacze i inne środki żrące to zły pomysł

Mama-chemik odradza także stosowanie wybielaczy i innych substancji żrących. Kobieta zwraca uwagę, że plastik ram okiennych jest delikatny, a tego typu substancje mogą go uszkodzić. W efekcie ramy coraz szybciej się brudzą, a w dodatku żółkną. Wdychanie oparów takich substancji nie jest też dobre dla naszego zdrowia.



Jak czyścić ramy okienne?

Na koniec wpisu Mama-chemik zapytała swoich obserwatorów: jaki czyścić ramy okienne i która metoda jest ich zdaniem najlepsza. Instagramerka przychyla się do opinii, że w wielu przypadkach wystarczy woda ewentualnie z odrobiną płynu do naczyń. Na trudne zabrudzenia można użyć pasty z sody oczyszczonej, jednak nie powinniśmy czyścić nią całych ram, a jedynie miejsca zabrudzeń.



