Maranta (Marantha leuconeura) to piękna, dekoracyjna roślina doniczkowa o malowniczo wybarwionych liściach. Jej największą ozdobą są przeplatające się różne odcienie zieleni, ale także róż, fiolet, bordo i żółć. Blaszki liści wielu gatunków przypominają w dotyku miękki aksamit lub welur, co czyni je naprawdę wyjątkowo atrakcyjnymi.

Maranta liczy ponad 50 gatunków, występujących na kontynentach amerykańskich - od Meksyku i Kuby na północy po północną Argentynę na południu. Nazwa rośliny upamiętnia weneckiego lekarza i botanika Bartolomea Marantę.

Najpopularniejsze gatunki maranty to:

Maranta Erythroneura - posiada liście w dwóch odcieniach zieleni, z czerwonym unerwieniem, które zwijają się na noc,

Maranta Kerchoveana - posiada liście szaro - zielone z brązowymi plamami, też zwijają się na noc,

Maranta Massangeana - posiada liście oliwkowozielone z czerwonym spodem, a wzdłuż nerwu głównego zebrane są białe i ciemnobrązowe plamki,

Maranta Fascinator - posiada aksamitne, ciemnozielone liście z czerwonopomarańczowym unerwieniem,

Maranta Marisela - posiada liście zielone, z srebrnym unerwieniem.

Wielką ozdobą maranty są liście Jerzy ROMANOWSKI East News

Maranta: Uprawa i pielęgnacja

Uprawa maranty nie jest skomplikowana, ale wymaga spełnienia specyficznych potrzeb tej tropikalnej rośliny, zwłaszcza dotyczących wilgotności powietrza, odpowiedniej ilości światła i regularnego podlewania.

Maranta lubi światło rozproszone i źle czuje się w bezpośrednim nasłonecznieniu - mocne słońce szybko parzy jej liście. Nie należy więc trzymać tej rośliny na parapetach południowych i zachodnich okien.

Maranta ma też specyficzne wymagania pod względem temperatury. W okresie wegetacji, czyli od marca do sierpnia optymalna temperatura to 22-26 stopni Celsjusza w ciągu dnia i około 18 stopni w nocy.

Zimą, gdy maranta jest w okresie spoczynku, wymaga temperatury sięgającej 16-18 stopni Celsjusza. Temperatura niższa niż 15 stopni powoduje poważne zaburzenia we wzroście i rozwoju tej rośliny.

Maranta musi być podlewana często (2-3 razy w tygodniu) i regularnie. Lubi miękką, lekko kwaśną wodę. Mimo tych wymagań, nadmiar wilgoci w podłożu może powodować jej gnicie, więc zawsze przed podlaniem powinniśmy sprawdzić stan ziemi. Gdy roślina jest w spoczynku, podlewamy ją tylko raz w tygodniu.

Największe wyzwanie, związane z hodowlą maranty, to zapewnienie jej stałej i wysokiej wilgotności powietrza. Codziennie (zimą dwa razy w tygodniu) powinniśmy więc zraszać jej liście miękką wodą w temperaturze pokojowej. Warto postawić też obok niej inne rośliny, które pomogą stworzyć odpowiednie warunki wilgotnościowe.

Miranta lubi lekkie i przepuszczalne podłoże o kwaśnym odczynie (pH 4-6). Idealna będzie mieszanka podłoża dla rododendronów z ziemią liściową, piaskiem i torfem w równych proporcjach.

Starzejące się pędy i liście maranty należy regularnie usuwać, bez względu na porę roku. Cięcie pobudza bowiem roślinę do wytwarzania nowych pędów.

Maranta: Rozmodlona roślina

Marantę nazywa się też czasem rośliną modlącą się. To dlatego, że każdej doby wykonuje ona ruchy senne, ustawiając swoje liście prostopadle lub pionowo w kierunku nieba. Za dnia rozkłada liście, by chwycić promienie słoneczne, a nocą składa je niemal pionowo w górę. Przypomina to składanie rąk do modlitwy.

Czy maranta wymaga nawożenia? Jak często ją przesadzać?

Maranta wymaga regularnego nawożenia. W okresie wzrostu należy robić to co 14 dni niskimi dawkami nawozu (zawsze połową zalecanej przez producenta dawki), rozcieńczonego w wodzie.

Maranta silnie się rozrasta i wymaga przesadzenia raz w roku. Starsze rośliny rosną już wolniej i można je przesadzać co trzy, cztery lata. Roślinę przesadzamy zawsze wiosną.

