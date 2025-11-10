Spis treści: Ksenia - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Ksenia? Ksenia - idealny zawód dla tej numerologicznej Ksenia - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Kseni? Jak można zdrabniać imię Ksenia? Znane kobiety o imieniu Ksenia

Ksenia - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ksenia ma korzenie w starożytnej Grecji. Wywodzi się od słowa ksenos, które tłumaczy się jako "obcy, gość lub cudzoziemiec". Znaczenie sugeruje otwartość na świat, ciekawość innych kultur i łatwość nawiązywania kontaktów

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Ksenia?

Kobiety o imieniu Ksenia to prawdziwe dusze towarzystwa. Potrzebują bliskości i czerpią energię właśnie z interakcji społecznych. Ich energia i entuzjazm są zaraźliwe, a umiejętność nawiązywania kontaktów sprawia, że szybko zdobywają sympatię innych. Uwielbiają być otoczone przyjaciółmi, organizować spotkania i dzielić się radością życia.

Ksenia to również kobieta o niezależnym duchu i silnej woli. Nie lubi być ograniczana i zawsze dąży do realizacji marzeń. Zdeterminowanie pozwala jej pokonywać przeszkody i osiągać wyznaczone cele. Jest kreatywna i pomysłowa, a artystyczne zdolności często uzewnętrznia w różnych formach sztuki.

Choć Ksenia jest osobą otwartą i towarzyską, jednocześnie ceni sobie prywatność i niezależność. Potrafi być również uparta i nieustępliwa, szczególnie jeśli chodzi o sprawy, które są dla niej ważne. Jej wrażliwość i dobre serce sprawiają, że chętnie pomaga chorym dzieciom. Jednocześnie potrafi zachować zdrowy dystans i oddzielić życie prywatne od zawodowego.

Ksenia - idealny zawód dla tej numerologicznej

Ksenia odnajdzie się w branży artystycznej. Jej pasją może być aktorstwo, muzyka, taniec lub moda. Zdolności interpersonalne i otwartość na ludzi sprawiają, że sprawdzi się także w sektorze usług, np. jako organizatorka imprez, konsultantka ds. wizerunku czy pracownica działu obsługi klienta. Numerologiczna piątka może również prowadzić własną firmę, w której będzie realizować kreatywne pomysły i pracować na własnych zasadach.

Ksenia - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ksenia nosiło 3261 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 3238 (31 stycznia 2023) i 2849 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Ksenia otrzymało 12 dziewczynek. Rok wcześniej 26. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (5), a najmniejsze w kujawsko-pomorskim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim - tam nadano je po 2 razy.

Kiedy są imieniny Kseni?

Ksenia może obchodzić imieniny 24 lub 31 stycznia, 6 lutego albo 16 kwietnia.

Jak można zdrabniać imię Ksenia?

Do Kseni możesz zwracać się Ksenka, Kseniulka, Kseńka lub Ksenieczka.

Znane kobiety o imieniu Ksenia

Imię Ksenia jest popularne w krajach słowiańskich, szczególnie w Rosji. Tam występuje w formie Ksienija. Do znanych kobiet, które je noszą należą:

Ksienija Doronina - rosyjska łyżwiarka figurowa,

Ksienija Siemionowa - rosyjska gimnastyczka,

Ksienija Sitnik - białoruska piosenkarka,

Ksienija Suchinowa - zdobywczyni Miss World 2008.

