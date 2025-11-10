Imię, które sugeruje wojowniczą księżniczkę. Niewiele ma z nią wspólnego
Ksenia to imię, które nasuwa skojarzenie obrazu z filmu lub bajki o dzielnej wojowniczce, ale czy słusznie? Okazuje się, że kobiety o tym imieniu mają niewiele wspólnego z tym stereotypem. Co zatem kryje się za tym pięknym, greckim imieniem? Jakie cechy charakteru mają kobiety, które je noszą? Ile jest Kseń w Polsce?
Spis treści:
- Ksenia - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Ksenia?
- Ksenia - idealny zawód dla tej numerologicznej
- Ksenia - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Kseni?
- Jak można zdrabniać imię Ksenia?
- Znane kobiety o imieniu Ksenia
Ksenia - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Ksenia ma korzenie w starożytnej Grecji. Wywodzi się od słowa ksenos, które tłumaczy się jako "obcy, gość lub cudzoziemiec". Znaczenie sugeruje otwartość na świat, ciekawość innych kultur i łatwość nawiązywania kontaktów
Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Ksenia?
Kobiety o imieniu Ksenia to prawdziwe dusze towarzystwa. Potrzebują bliskości i czerpią energię właśnie z interakcji społecznych. Ich energia i entuzjazm są zaraźliwe, a umiejętność nawiązywania kontaktów sprawia, że szybko zdobywają sympatię innych. Uwielbiają być otoczone przyjaciółmi, organizować spotkania i dzielić się radością życia.
Ksenia to również kobieta o niezależnym duchu i silnej woli. Nie lubi być ograniczana i zawsze dąży do realizacji marzeń. Zdeterminowanie pozwala jej pokonywać przeszkody i osiągać wyznaczone cele. Jest kreatywna i pomysłowa, a artystyczne zdolności często uzewnętrznia w różnych formach sztuki.
Choć Ksenia jest osobą otwartą i towarzyską, jednocześnie ceni sobie prywatność i niezależność. Potrafi być również uparta i nieustępliwa, szczególnie jeśli chodzi o sprawy, które są dla niej ważne. Jej wrażliwość i dobre serce sprawiają, że chętnie pomaga chorym dzieciom. Jednocześnie potrafi zachować zdrowy dystans i oddzielić życie prywatne od zawodowego.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Ksenia - idealny zawód dla tej numerologicznej
Ksenia odnajdzie się w branży artystycznej. Jej pasją może być aktorstwo, muzyka, taniec lub moda. Zdolności interpersonalne i otwartość na ludzi sprawiają, że sprawdzi się także w sektorze usług, np. jako organizatorka imprez, konsultantka ds. wizerunku czy pracownica działu obsługi klienta. Numerologiczna piątka może również prowadzić własną firmę, w której będzie realizować kreatywne pomysły i pracować na własnych zasadach.
Ksenia - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ksenia nosiło 3261 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 3238 (31 stycznia 2023) i 2849 (24 stycznia 2022).
W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Ksenia otrzymało 12 dziewczynek. Rok wcześniej 26. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (5), a najmniejsze w kujawsko-pomorskim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim - tam nadano je po 2 razy.
Kiedy są imieniny Kseni?
Ksenia może obchodzić imieniny 24 lub 31 stycznia, 6 lutego albo 16 kwietnia.
Jak można zdrabniać imię Ksenia?
Do Kseni możesz zwracać się Ksenka, Kseniulka, Kseńka lub Ksenieczka.
Znane kobiety o imieniu Ksenia
Imię Ksenia jest popularne w krajach słowiańskich, szczególnie w Rosji. Tam występuje w formie Ksienija. Do znanych kobiet, które je noszą należą:
- Ksienija Doronina - rosyjska łyżwiarka figurowa,
- Ksienija Siemionowa - rosyjska gimnastyczka,
- Ksienija Sitnik - białoruska piosenkarka,
- Ksienija Suchinowa - zdobywczyni Miss World 2008.
Chcesz poznać sekrety swojego znaku zodiaku i dowiedzieć się, co gwiazdy szykują w najbliższym czasie? Sprawdź horoskopy naszych wróżek i astrologiczne wskazówki, które pomogą ci lepiej zrozumieć siebie i planować przyszłość. Więcej na kobieta.interia.pl/astrologia
źródła: dane.gov.pl