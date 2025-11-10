Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek zachmurzenie całkowite i duże, w wielu miejscach możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 6 st. C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, ok. 9 st. C na przeważającym obszarze kraju, najcieplej, bo do 11 st. C na południu.

W środę zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego, okresami duże. Opadów deszczu należy się spodziewać na wschodzie Polski. Na termometrach od 7 st. C do 12 st. C.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy duże, tam jednak możliwe większe przejaśnienia. Na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu - wskazują eksperci z IMGW. Temperatura maksymalna od 9 st. C do 14 st. C.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu regionach kraju przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 10 st. C na północnym wschodzie, ok. 13 st. C w centrum do 15 st. C na południowym zachodzie.

W weekend pierwsze oznaki zimy?

W sobotę niewielkie zachmurzenie na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, natomiast na północy kraju również deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie, ok. 8 st. C w centrum do 13 st. C na południowym wschodzie.

W niedzielę na ogół zachmurzenie duże i umiarkowane. Czekają nas przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Odczujemy ochłodzenie, bowiem temperatura powietrza wyniesie od 2 st. C do 5 st. C, jeszcze chłodniej na Podhalu, tam ok. -2 st. C.

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że między 20 a 25 listopada w wielu regionach Polski temperatura spadnie poniżej 0 st. C i czekają nas obfite opady śniegu.

"Według tych najmniej optymistycznych przewidywań pokrywa śnieżna na połowie obszaru Polski może mieć od 1 do 5 centymetrów grubości, a miejscami do 10 centymetrów. Jeszcze więcej puchu spadnie na terenach górzystych południa kraju, nawet powyżej 20 centymetrów" - czytamy w serwisie TwojaPogoda.pl.

