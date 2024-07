Co prawda lądzień czerwonatka, zwany również aksamitką, nie jest groźny dla życia człowieka, to jego widok może wystraszyć i zniechęcić do przebywania na świeżym powietrzu. Poza tym nie trzeba pozbywać się go radykalnie, bo - wbrew pozorom - to bardzo pożyteczny pajęczak, który jest nawet pożądany w naszym ogrodzie. Dlaczego? Okazuje się, że lądzień czerwonatka może zjadać mszyce, które dewastują nasze uprawiane rośliny. Niestety, czasami pajęczaki lubią wtargnąć do naszego mieszkania i rozgościć się na dobre. W takim razie warto wypłoszyć lądzienia humanitarnymi i bezpiecznymi sposobami.