Brązowe plamy na owocach. Mogą świadczyć o obecności toksycznej substancji

Brązowe plamy na i pod skórką owoców, mogą wskazywać na obecność patuliny - toksycznej substancji wytwarzanej przez pleśń.



Patulina to mykotoksyna, która powstaje w wyniku działalności grzybów pleśniowych. Jest to metabolit wtórny, który ułatwia grzybom przenikanie do wnętrza owoców i przetrwanie w kwaśnym środowisku.

Proces zakażenia często zaczyna się od drobnych uszkodzeń powstałych podczas zbioru, transportu lub przechowywania owoców.

Czy można spożywać takie owoce? Odkrojenie plam nie rozwiąże problemu

Spożywanie owoców zawierających patulinę może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Mykotoksyna ta działa stopniowo, powodując uszkodzenie śluzówki jelit i nadkażenie bakteryjne przewodu pokarmowego. U osób cierpiących na migreny, patulina może wywoływać silne bóle głowy.

Niestety, usunięcie brązowych plam z owocu nie eliminuje problemu. Patulina przenika do całego owocu i pozostaje w nim, nawet po wycięciu uszkodzonego fragmentu. Procesy takie jak pasteryzacja czy wyjaławianie nie niszczą tej mykotoksyny, która jest odporna na wysokie temperatury i doskonale rozpuszcza się w wodzie. Dlatego też, owoce zakażone patuliną, nawet po przetworzeniu, mogą nadal zawierać tę toksyczną substancję, co prowadzi do ryzyka spożycia jej w przetworach takich jak dżemy, soki czy kompoty.

Brązowe banany - kiedy można je jeść, a kiedy mogą być szkodliwe?

Często błędnie postrzegamy brązowe plamy na bananach jako oznakę ich zepsucia. Zazwyczaj jednak plamki te są efektem naturalnego procesu dojrzewania. Banany zrywane są, gdy ich skórka jest jeszcze zielona, a zawarty w niej chlorofil nadaje im twardość. W trakcie transportu chlorofil ulega przemianie w karoten, który odpowiada za zmianę koloru skórki na żółtą, a owoc staje się bardziej miękki i łatwiejszy do spożycia.

Choć nowoczesne metody transportu i przechowywania pozwalają na opóźnienie dojrzewania bananów, to w temperaturze pokojowej proces ten przyspiesza, często prowadząc do pojawienia się brązowych plamek już po kilku dniach. Warto jednak wiedzieć, że te plamki to naturalny etap dojrzewania i nie muszą oznaczać zepsucia owocu.



Jednakże szczególną ostrożność musimy zachować w sytuacji, gdy i to miąższ banana ma brązowe plamy i robi się miejscami zbyt miękki. Oznacza to, że owoc jest zepsuty i mogą w nim rozwijać się zarodniki pleśni. Pamiętajmy, że spożycie takiego banana może prowadzić do zatrucia pokarmowego oraz dolegliwości żołądkowych.

