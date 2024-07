Lawenda to roślina do zadań specjalnych. Można ją uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i donicach na balkonie czy parapecie. Do tego jest prosta w pielęgnacji i wprowadza do przestrzeni powiew romantyzmu i odrobinę krajobrazu Prowansji. Roślina zachwyca drobnymi kwiatami i charakterystycznym zapachem.

Lawenda: wymagania i pielęgnacja

Lawenda (Lavandula) niejedno ma imię, ponieważ obejmuje niemal 40 gatunków i odmian. Najpopularniejsza? Proszę bardzo, oto i ona. Lawenda wąskolistna jest też nazywana lekarską, angielską i wonną. Kwitnie od połowy czerwca do września. Ma białe, fioletowe lub różowe kwiaty. Lawenda słynie z silnego aromatu, dlatego najlepiej sadzić ją w miejscach, w których często przebywamy i bez przeszkód będziemy mogli delektować się tym charakterystycznym zapachem. Roślina z pewnością polubi towarzystwo ziół takich jak tymianek, szałwia czy rozmaryn, będzie też idealną sąsiadką dla róż czy roślin kwitnących na różowo czy biało.

Najlepiej rośnie w nasłonecznionych miejscach, ale osłoniętych przed wiatrem. Lubi też dobrze przepuszczalne gleby. Najlepszy odczyn gleby, w której rośnie lawenda to pH wynoszące 6,5-7,5. Chociaż nie wymaga nawożenia, wiosną dobrze jest sięgnąć po nawóz mineralny, a jesienią zastosować kompost. Lawenda nie najlepiej znosi przesadne podlewanie, należy też unikać zraszania liści. Oto podstawy pielęgnacji lawendy w pigułce. Warto też pamiętać o ważnym zabiegu, dzięki któremu roślina będzie bujnie rosła.

Lawenda to jedna z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce 123RF/PICSEL

Zbliża się termin ważnego zabiegu. Lawenda odwdzięczy się pięknym wyglądem

Chodzi o regularne przycinanie rośliny. Zazwyczaj zabieg wykonuje się raz w roku, ale najlepsze efekty uzyskamy, jeśli będziemy go wykonywać dwa razy w ciągu roku. Jeden z pierwszych terminów nadchodzi wielkimi krokami.

Cięcie letnie lawendy należy wykonać od lipca do końca sierpnia. Polega ono na przycinaniu przekwitających kwiatostanów i łodyg bez liści. Ma to pomóc pobudzić lawendę do ponownego kwitnienia. Co więcej, letnie przycinanie sprawia, że roślina będzie bujniej kwitła. Najlepiej wykonywać je w słoneczny i ciepły dzień - dzięki temu ogrodowa piękność nie będzie narażona na choroby grzybowe.

To tylko jeden z terminów przycinania lawendy. W połowie września zalecane jest wykonanie cięcia jesiennego (należy go wykonywać na zmianę z wiosennym). Lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, bo im później przytniemy roślinę, tym bardziej narażamy ją na choroby czy wychłodzenie. Zabieg najlepiej wykonać w słoneczny dzień i tylko wtedy, gdy kwiatostan już przekwitnie. Jeżeli lawenda znów zakwitnie, nie pozostanie nam nic innego, jak tylko poczekać do wiosny i wtedy wykonać zabieg.

Wiosenne cięcie należy wykonać w terminie od drugiej połowy marca do początku kwietnia. W przypadku starszego krzewu tylko wtedy, kiedy roślina jest jeszcze w spoczynku, a wegetacja jeszcze się nie rozpoczęła. Przyciąć roślinę możemy nieco później, jeśli zauważymy przyrosty (ale przed wytworzeniem pąków).

Lawenda nie jest zbyt skomplikowana w pielęgnacji 123RF/PICSEL

***

