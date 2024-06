W przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego sprzętem, który pobiera najwięcej prądu, jest kuchenka elektryczna . Ta średnio zużywa bowiem 1480 kWh rocznie. Korzystając z taryfy G11, roczny rachunek za jej użytkowanie to ponad 1,1 tys. złotych. Tuż za nią plasuje się płyta indukcyjna - będąca w stanie zużyć rocznie około 1150 kWh. To przekłada się na roczny rachunek w wysokości niemal 900 złotych.

Druga z nich, G12, dzieli się na strefę szczytową i pozaszczytową - kiedy urządzenia zużywają tańszą energię , co przekłada się kolejno na wysokość opłat. Tańsza strefa kosztuje 0,32 zł, zaś droższa 0,62 zł za kWh. Przejście na taryfę G12 to tańszy prąd w godzinach, w których obserwuje się mniejsze zapotrzebowanie na energię - u większości operatorów:

Trzecia z taryf, G13, jest zmienna, zaś cena za kWh zależy od pory roku - w okresie od kwietnia do marca prąd jest najtańszy w godzinach od 13 do 19 oraz od 22 do 7, zaś w sezonie jesienno-zimowym od 13 do 16 oraz 21 do 7.