Nawilżenie skóry to podstawa i nigdy nie wolno go bagatelizować. Przesuszona skóra nie tylko źle wygląda pod makijażem, ale staje się również mniej elastyczna, a dodatkowo wydaje się starsza, bardziej zmęczona, a wszystkie niedoskonałości zostają podkreślone. Jeśli chcesz pozbyć się suchych skórek i poszarzałej cery, wypróbuj maseczkę z ogórka, która świetnie nawilża, odświeża i łagodzi wszelkie stany zapalne.Ogórkowa maseczka idealnie sprawdzi się również w okolicach oczu! Można ją nałożyć zarówno na powiekę dolną, jak i górną. W ten sposób zmniejszysz cienie, opuchliznę i zredukujesz oznaki zmęczenia. Wystarczy naprawdę cienka warta, żeby po kilkunastu minutach zobaczyć różnicę. Składniki:

Nasza skóra, tak samo jak organizm, potrzebuje nieustannego odżywienia. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do pielęgnacji cery użyć tego samego, co jemy! A do tego, żeby odżywić naszą skórę, idealnie nada się awokado, które jest źródłem witamin A, B, C i E, a także posiada potas, magnez oraz miedź. Dzięki temu ma działanie nawilżające i wygładzające, a dodatkowo przyśpiesza gojenie się ran i spowalnia procesy starzenia. Z kolei banan dzięki zawartości żelaza, białka i cynku poprawi koloryt cery i złagodzi podrażnienia.Z racji takiej bomby witaminowej maseczka z banana i awokado będzie idealna dla wszystkich rodzajów skóry, nawet tej bardzo wrażliwej. Świetnie sprawdzi się także u dojrzałych kobiet, które pragną spłycić zmarszczki.Składniki: