Ziemniaki to źródło energii, mnóstwo witamin i mikroelementów. Warzywo jest niezwykle bogate w potas, który zapewnia naszemu organizmowi prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego oraz nerwowego.



Ziemniak jest również bogatym źródłem witaminy C, która pomaga w walce z chorobami. Naukowcy udowodnili, że średnia bulwa zawiera ok. 16 mg tej witaminy przy dziennym zapotrzebowaniu 60 mg. Wysoka zawartość błonnika pokarmowego ułatwia trawienie oraz poprawia perystaltykę jelit.



Stanowi cenne źródło skrobi, białka, fosforu, żelaza, cynku, a nawet miedzi. Spożywając ziemniaki dostarczymy organizmowi witaminy z grupy B, które pozytywnie wpływają na działanie układu nerwowego, witaminy E, które przeciwdziałają starzeniu się organizmu oraz witaminy A i B. Są to substancje aktywne, stosowane w kosmetykach do pielęgnacji cery. Dlatego warto sięgnąć po zwykłego ziemniaka, aby uzyskać podobne efekty.



Lecznicze właściwości ziemniaków

Ziemniaki mają cenne właściwości lecznicze, które są od lat wykorzystywane w medycynie naturalnej. Sok z surowych ziemniaków pomaga usunąć toksyny z organizmu, pozytywnie wpływa na obniżenie ciśnienia, a także znajduje zastosowanie w leczeniu nadkwasoty, zgagi oraz choroby wrzodowej żołądka. O leczniczych właściwościach ziemniaków coraz częściej mówi się w... kosmetologii. Zastosowanie bulw ziemniaczanych m.in. w pielęgnacji to hit ostatnich lat. Wyjaśniamy, jak stosować ziemniaka zamiast kosmetyków.

Ziemniak nie tylko na talerzu, ale też na twarz

Bulwę ziemniaczaną możemy wykorzystać w dbaniu o cerę. Maseczka z ziemniaków jest idealna dla cery suchej i zniszczonej. Dobrze sprawdzi się także w przypadku cery zmęczonej i pozbawionej naturalnej jędrności.



W poszukiwaniu eliksiru młodości warto sięgnąć po ziemniaki, które są niezwykle skuteczne w hamowaniu starzenia się skóry. Maseczka z ziemniaka jest bardzo prosta w przygotowaniu. Wystarczy obrać bulwę średniej wielkości ze skórki, dokładnie umyć pod bieżącą wodą, a następnie zetrzeć na tarce. Uzyskaną w ten sposób papkę nakładamy na skórę twarzy i szyi, omijając oczy i usta, pozostawiamy przez 20-30 minut i zmywamy letnią wodą.



Stosując ten zabieg dwa razy w tygodniu, uzyskamy trwałe efekty, ponieważ oprócz właściwości zmiękczających i nawilżających, maseczka z ziemniaka może też wygładzić zmarszczki. Łyżeczka oliwy z oliwek dodana do mikstury, pomoże nawilżyć cerę suchą. Mieszanka z papki ziemniaka, żółtka i odrobiny mleka ukoi cerę tłustą i ureguluje jej pracę. Aby uzyskać właściwości odżywiające i wyrównujące koloryt skóry, do maseczki wystarczy dodać łyżeczkę miodu oraz soku z cytryny.

Zastosowanie ziemniaków w pielęgnacji skóry pod oczami

Maseczka z ziemniaków ma zastosowanie również na cienie pod oczami. Plasterki ziemniaka położone na powieki są naturalną metodą na złagodzenie cieni i obrzęków. Podobny efekt ma stosowanie papki ze startego ziemniaka, która sprawia, że oczy będą bardziej wypoczęte.



Dla lepszych efektów, po zabiegu warto wklepać w skórę krem nawilżający. Ponadto papka z bulwy ziemniaka jest świetnym sposobem na przebarwienia skórne. Kuracja z surowego ziemniaka na twarz, co najmniej 30 minut każdego dnia, pomoże rozjaśnić skórę bez konieczności stosowania kremów.

Ziemniak jako kosmetyk do włosów

Chcesz, aby twoje włosy były gładkie i lśniące? Mąka ziemniaczana to prawdziwy hit w pielęgnacji włosów. Skrobia ziemniaczana, która wykorzystywana jest w kuchni oraz znana wielbicielom klusek, coraz częściej stosowana jest również w przemyśle kosmetycznym.



Aby przygotować maseczkę ze skrobią, potrzebna będzie łyżeczka mąki ziemniaczanej oraz dwie łyżki ulubionej maski do włosów. Trzeba je wymieszać do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji i nałożyć na wilgotne włosy przed lub po umyciu głowy. Najwięcej maski nakładamy na końcówki, aby nie obciążać włosów u nasady. Dzięki takiej maseczce włosy stają się miękkie, wygładzone, sprężyste i lśniące.



Z mąki ziemniaczanej można też zrobić płukankę. Do litra chłodnej (najlepiej przegotowanej) wody dodajemy płaską łyżeczkę skrobi. Po umyciu głowy szamponem spłukujemy włosy płukanką z mąki ziemniaczanej. W efekcie stają się gładkie, zachowują lekkość i elastyczność i mają większą objętość. Jest jeszcze jedno zastosowanie skrobi w pielęgnacji włosów.



Z mąki ziemniaczanej można zrobić tani i skuteczny suchy szampon. Wystarczy po prostu wmasować w skórę głowy niewielką ilość skrobi. Niestety, mąka pozostawi na włosach widoczny biały osad, dlatego taki naturalny suchy szampon stosują głównie blondynki.

Obierki na siwiznę

Czy można pozbyć się siwych włosów przy użyciu ziemniaków? Jak najbardziej! Wystarczy przygotować odpowiednią płukankę z kilku ziemniaczanych obierek oraz dwóch litrów wody. Obierki gotujemy w dużym garnku przez ok. 30 minut. Po wystudzeniu przelewamy wywar przez sitko i tym sposobem mamy naturalny "odsiwiacz" do włosów. Odżywkę zaleca się stosować co najmniej dwa razy w tygodniu po każdym umyciu włosów.

Ziemniaki są nie tylko smacznym produktem, ale popularnym sposobem na pielęgnację skóry. To cud-kosmetyk, prosta i szybka metoda, która pozwala zmiękczyć i nawilżyć skórę, wygładzić zmarszczki, niwelować cienie i opuchliznę pod oczami, a także przewrócić włosom blask i objętość.



