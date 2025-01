Dobierz odpowiedni sprzęt do teflonu

Chyba każdy z nas słyszał, że w trakcie używania teflonowych patelni potrzeba specjalnych akcesoriów: łopatek czy łyżek. Oczywiście, nie mogą być one ostre, aby nie porysować delikatnej powłoki pokrywającej naszą patelnię, dlatego lepiej zrezygnować z tych metalowych czy aluminiowych. Zamiast nich, warto wybrać wykonane z silikonu, plastiku lub drewna. Trzeba jednak pamiętać, aby faktycznie miały miękkie krawędzie. Akcesoria do teflonu, które są już zużyte albo uszkodzone, nie nadają się już do smażenia potraw na teflonowej patelni.

Pamiętajmy: jeśli mamy nawyk, że podbieramy cokolwiek metalowymi sztućcami z teflonowej patelni, to lepiej się go oduczyć. Nawet niewielka rysa, choć niewidoczna, wpływa na to, że powłoka ulega uszkodzeniu, a ubytek z każdym użyciem się powiększa.

Co zrobić, by jedzenie nie przywierało do patelni? Interia DIY

Uważaj, jak myjesz patelnię z teflonem

Jak myć patelnie teflonowe? Niestety, trzeba robić to ręcznie 123RF/PICSEL

Przyjęło się, że patelnie teflonowe są odporne na wysokie temperatury. Ale co zrobić z nią, po smażeniu? Czy można myć teflon w zmywarce? Okazuje się, że wysoka temperatura wraz z detergentami w urządzeniu może zniszczyć naszą patelnię. Dlatego lepiej jest, aby myć to kuchenne utensylium ręcznie w ciepłej wodzie wraz z delikatnym detergentem, a do pozbycia się resztek jedzenia trzeba użyć miękką gąbkę bądź szmatkę. Zabronione jest stosowanie do teflonu twardych myjek oraz druciaków, ponieważ one mogą porysować patelnię, która z czasem nie będzie nadawała się do użycia.

A co zrobić z bardzo opornymi przypaleniami, które nie chcą zejść z patelni teflonowej? Wystarczy odrobina sprytu oraz dwa składniki: sól oraz sok z cytryny. Wystarczy z nich zrobić pastę, nanieść na spaleniznę, poczekać kilkanaście minut i za pomocą gąbki przemyć wnętrze patelni.

Jak przechowywać patelnie teflonowe? To ważne

Przechowywanie patelni teflonowych jest również istotne 123RF/PICSEL

Przechowywanie patelni teflonowych jest równie istotne, co ich używanie i czyszczenie. Czy warto trzymać je na stosie w szafce? Nie, chyba że zainwestujemy w filcowe podkładki, które będą chroniły wnętrze naszych patelni. Jeśli ich nie mamy, można wykorzystać inne podkładki albo tekturowe obręcze, które poza tym ułatwią ich wyciąganie z szafek. Dlaczego to takie ważne? Nawet niewielkie uszkodzenia mogą powstawać w trakcie przechowywania oraz wkładania teflonu do szafek.