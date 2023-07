Suchopłot: Zyskujesz ogrodzenie, pozbywasz się gałęzi

Porady

Suchopłot to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą poświęcać co roku wielu godzin na przycinanie żywopłotu. Jednocześnie to dobry sposób na zagospodarowanie gałęzi, kawałków drewna i innych suchych odpadów organicznych. Co to jest suchopłot?

Zdjęcie Chruściany płot może rozwiązać wiele twoich problemów / Instagram/ leichtergarten / 123RF/PICSEL