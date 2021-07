Metoda na "brechę" coraz popularniejsza! Jak przechytrzyć złodzieja?

O to musisz zadbać!

Złodzieje najczęściej podążają według określonych schematów, które sprawdziły się w przeszłości. Wybierają domy, które wydają się im niezabezpieczone i pod nieobecność właściciela włamują się do nich. Przed kradzieżą często obserwują domostwo i w ten sposób poznają zachowania oraz codzienne rytuały właścicieli. Jeśli zostawiasz klucz pod wycieraczką lub doniczką kwiatka, który znajduje się na parapecie - od razu to zauważą i wykorzystają. Pamiętaj, by zachować podstawowe środki ostrożności i klucz zawsze zabierać ze sobą. To najlepszy sposób, by nie dostał się w niepowołane ręce.

Gdy włamywacze dostaną się do twojego mieszkania, w pierwszej kolejności będą szukali dużych sum pieniężnych ukrytych w zakamarkach szaf. Jak się okazuje, komody to miejsca, w których domownicy najczęściej ukrywają wartościowe przedmioty na czas swojej nieobecności. Zakopanie biżuterii wśród bielizny wielu osobom wydaje się oryginalnym pomysłem. To jednak bardzo popularna kryjówka, którą złodzieje rozpracowują w mgnieniu oka. Pieniądze zawsze przechowuj w bankach - dzięki temu będą bezpieczne. Jeśli wybierasz się na urlop, poproś znajomych, by na czas nieobecności przechowali cenne dla ciebie przedmioty.

Zdjęcie Złodzieje najczęściej wybierają domy, które wydają się mi niezabezpieczone. Przed włamaniem obserwują domowników, by poznać ich rozkład dnia / 123RF/PICSEL

Metoda na "brechę"

W ostatnim czasie znów rośnie popularność metody na "brechę". Tak potocznie określa się kawałek metalu - łom, dzięki któremu włamywacze najczęściej przedostają się do mieszkania. Złodzieje podważają nim drzwi mieszkań, samochodów oraz okna.



Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą na "brechę"? Pomóc w tym może zamontowanie stolarki antywłamaniowej. Drzwi i okna antywłamaniowe podnoszą poziom bezpieczeństwa i stawiają większy opór intruzom. Jeśli włamywacz przez kilka minut nie będzie mógł rozprawić się z dodatkowymi zabezpieczeniami zamka, zrezygnuje z włamania z obawy, że zostanie przyłapany przez sąsiadów czy przechodniów. Czas w tym wypadku ma duże znaczenie!

Matoda "na wnuczka"

Media alarmują o tej metodzie oszustwa już od wielu lat. Mimo to starsze i samotne osoby nadal często nie zachowują należytej ostrożności i zostają ofiarami wyłudzeń. Złodzieje mogą podawać się nie tylko za wnuczka, lecz również innego członka rodziny. Mimo to schemat działania jest zazwyczaj podobny.

Zdjęcie Złodzieje mogą podawać się nie tylko za wnuczka, lecz również innego członka rodziny / 123RF/PICSEL

Domownik odbiera telefon i słyszy, że bliski krewny natychmiast pilnie potrzebuje duże sumy pieniędzy. Prosi o niezwłoczne wykonanie przelewu na podane konto bankowe lub dostarczenie gotówki w wyznaczone miejsce. Zazwyczaj zaznacza, że znajduje się w niebezpieczeństwie, a ta pomoc może go uratować.



Jak reagować, jeśli nie jesteśmy pewni, czy o pożyczkę naprawdę prosi krewny, czy może jest to podstęp? Gdy na wyświetlaczu telefonu pojawi się nieznany lub zastrzeżony numery, w głowie powinna zapalić się nam czerwona lampka. Po zakończeniu podejrzanej rozmowy powinniśmy niezwłocznie zatelefonować do osoby, za która podawał się włamywacz - wnuczka, kuzyna czy też innego krewnego, żeby potwierdziła informację. O próbie oszustwa czym prędzej należy poinformować policję.

Metoda "na policjanta"

Może się zdarzyć, że oszust, który do ciebie zatelefonował, poda się również za funkcjonariusza policji. W obecności osób pełniących funkcje zaufania publicznego czujemy się bardziej bezpieczni i tym samym tracimy czujność. Rzekomy policjant mówi, że krewny ofiary został zatrzymany, ale może odzyskać wolność, gdy wpłacona zostanie kaucja. Oszust stara się wywrzeć presje na ofierze oficjalnym tonem i specjalistycznym słownictwem. W ten sposób wydaje się bowiem bardziej profesjonalny. Jest to jednak manipulacja. Jeśli policjant prosi nas również o podanie telefonicznie danych: numeru PESEL, numeru i daty ważności karty kredytowej - pod żadnym pozorem nie powinniśmy tego robić!



Zdjęcie W obecności osób pełniących funkcje zaufania publicznego czujemy się bardziej bezpieczni i tym samym tracimy czujność / 123RF/PICSEL

Powinniśmy pamiętać, że policja musi postępować zgodnie z procedurami i nie może telefonicznie prosić nas o natychmiastowe przesłanie lub przekazanie żadnej sumy. Dobrze jest jak najszybciej zgłosić oszustwo, by w ten sposób uchronić innych przed wyłudzeniem.



