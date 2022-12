Mocz stopy w tym roztworze, a szybko zobaczysz efekty. Skóra będzie idealnie gładka

Skóra na stopach - szczególnie piętach, ma tendencję do przesuszania, twardnienia i rogowacenia. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie ją nawilżać i odpowiednio pielęgnować. Dużo kroków w ciągu dnia, a także niezbyt wygodne obuwie mogą przyczyniać się do wielu problemów z tą delikatną sferą. O stopy warto więc dbać przez cały rok - nie tylko w lecie, gdy odsłaniamy stopy, ale również jesienią i zimą. Z pomocą przychodzi wiele specjalistycznych preparatów, kuracji nawilżających i złuszczających, ale również mnóstwo prostych, domowych zabiegów. Co więcej, większość składników, które potrzebne będą do zregenerowania skóry na stopach, znajdziesz w kuchennej szafce.

Domowe sposoby na suche i zrogowaciałe stopy: kąpiel z sodą oczyszczoną

Jednym z domowych zabiegów, który warto włączyć do regularnej pielęgnacji stóp, jest kąpiel z dodatkiem sody oczyszczonej. Ten niezwykły i wszechstronny specyfik świetnie zmiękczy skórę i usunie zrogowaciały naskórek.

Jak przygotować kąpiel do stóp z sodą? To bardzo proste.

Do dużej miski wlej ciepłą wodę. Dodaj do niej 2 czubate łyżeczki sody oczyszczonej.

Mocz stopy w powstałym roztworze przez ok. 5-10 minut.

Po tym czasie osusz stopy ręcznikiem i wsmaruj w nie krem nawilżający. Możesz też użyć produktu z dodatkiem mocznika.

Do kąpieli warto również dodać kilka kropel olejku herbacianego lub lawendowego, dzięki czemu zabieg będzie bardziej odprężający.

Domowe sposoby na suche i zrogowaciałe stopy: kąpiel ziołowa

Drugą opcją będzie fantastycznie działająca kąpiel z dodatkiem ziół. Taki zabieg pomoże złagodzić podrażnienia i stany zapalne.

Do ciepłej wody wystarczy dodać rumianek, miętę, nagietek, liście brzozy czy krwawnik .

. W takim roztworze należy moczyć stopy przez około 10 minut.

Ten zabieg to prawdziwe ukojenie dla zmęczonych, podrażnionych stóp.