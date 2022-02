Co daje moczenie nóg w wodzie z imbirem?

Gdy tylko pojawiają się pierwsze objawy przeziębienia, szukamy sposobów na to, aby je zwalczyć. Pomocna może okazać się rozgrzewająca kąpiel z imbirem. Jak ją przygotować? Obieramy kawałek korzenia imbiru (ok. 2-3 cm) i kroimy w plasterki. Następnie zalewamy go wrzątkiem. Po 15 minutach przelewamy napar do miski i dolewamy do niej ciepłej wody tak, aby można było zanurzyć w niej stopy. Kąpiel powinna trwać maksymalnie 15 minut. Następnie wycieramy stopy i zakładamy ciepłe skarpetki.

Porady Moczenie stóp w occie. Na co pomaga? Drugim sposobem jest wykorzystanie imbiru w proszku. Łyżeczkę takiego imbiru należy wymieszać w szklance gorącej wody. Pozostawić pod przykryciem na kilka minut. Następnie przelać do miski z ciepłą wodą. Stopy moczymy przez ok. 10 minut.

Moczenie nóg w wodzie z imbirem polecane jest także przy oznakach przemarznięcia, tzw. "zimnych stopach", a nawet przy problemach z zasypaniem.

Peeling z imbiru na gładkie stopy

Korzeń imbiru może stanowić także jeden ze składników peelingu, który zadziała rozgrzewająco oraz wygładzająco.

Jak przygotować peeling z imbiru? Potrzebne będą cztery łyżki drobnej soli kuchennej, dwie łyżeczki imbiru w proszku i pół łyżeczki mielonego cynamonu. Do tego należy dodać łyżkę oleju, a następnie skropić wrzątkiem. Tak przygotowaną papką szorujemy zwilżone ciepłą wodą stopy (przez kilka minut). Po zabiegu płuczemy stopy, wycieramy je szorstkim ręcznikiem i nakładamy ciepłe skarpetki.

Kąpieli czy peeling nie są wskazane, jeśli mamy popękaną czy mocno spierzchniętą skórę.





