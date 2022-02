Kuchnia Najlepsze zupy na świecie

Imbir jest bazą wielu syropów, nalewek i olejków, jednak wiele osób spożywa korzeń imbiru również na surowo - dodając go do rozgrzewających napoi czy dań kuchni orientalnej. Imbirowi przypisuje się działanie przeciwzapalne. Niektórzy są zdania, że regularne spożywanie imbiru wzmacnia odporność i stosują go jako doraźny środek zaradczy, gdy zauważą pierwsze objawy przeziębienia czy grypy (ból gardła, kaszel).

Mimo licznych właściwości prozdrowotnych, z jakich od lat słynie imbir, nie każdy powinien się nim zajadać. Komu imbir może zaszkodzić?

Reklama

Imbir: jak działa na organizm?

Imbir charakteryzuje przyjemny, lekko gorzki aromat - wszystko dzięki substancjom żywicowym, zinferonowi i gingerolowi. Wyjątkowy zapach jest jednym z powodów, przez który korzeń imbiru jest tak popularny w kuchni orientalnej. To warzywo zawiera wiele składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest źródłem białka, węglowodanów, błonnika, witamin (C, B1 i B2, E, A i K) i minerałów. Kłącze imbiru, stosowane często jako przyprawa, jest wyjątkowo silnym antyoksydantem. Pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL.

O dobroczynnych właściwościach imbiru warto pamiętać w przypadku problemów układu pokarmowego takich jak mdłości czy wymioty. Herbata imbirowa łagodzi nieprzyjemne dolegliwości trawienne, pomaga zwalczyć niestrawność oraz bóle brzucha. Sproszkowany korzeń imbiru przynosi ulgę przy bolesnych wzdęciach. Imbir niweluje także dolegliwości spowodowane chorobą lokomocyjną.

Zdjęcie Imbir jest bardzo zdrowy. Kto jednak nie powinien się nim zajadać? / 123RF/PICSEL

Imbir: nie każdy powinien się nim zajadać?

Nawet w pełni zdrowe osoby powinny spożywać imbir z umiarem - na przykład dodając kilka jego plasterków do herbaty lub innego napoju.

Lekarze ostrzegają, że uważać powinny przede wszystkim osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze oraz pacjenci cierpiący na wrzody żołądka lub dwunastnicy, a także refluks żołądkowy. Imbir to bardzo silna przyprawa, która może powodować podrażnienia delikatnej śluzówki.

Kto jeszcze nie powinien zajadać się imbirem? Jak się okazuje, osoby przyjmujący na stałe leki przed włączeniem tego warzywa do swojej diety, muszą skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Imbir może wchodzić w interakcje z niektórymi składnikami, jednocześnie nasilając lub osłabiając działanie preparatów.

Imbir nie jest polecany także kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią, ponieważ jego charakterystyczny smak i aromat może przedostać się do mleka i sprawić, że dziecko nie będzie chciało ssać piersi.

Zdjęcie Imbir ma silne właściwości przeciwzapalne. Komu służy? / 123RF/PICSEL

***

Zobacz również:



Szpilki, jeansy, schodzenie ze szlaku. Tak Polacy szturmują Śnieżkę

Kiedy opuszczenie mszy to nie grzech? Kościół stawia sprawę jasno

Modne sukienki na wiosnę 2022: Bufy wracają do łask!