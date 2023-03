Nie bez powodu ogórki gruntowe cieszą się popularnością wśród ogrodników. Są bogate w polifenole, które mają działanie przeciwutleniające. Ich przeciwzapalne właściwości sprawiają, że jedzenie ogórków sprzyja wygaszaniu stanów zapalnych w organizmie, a także korzystnie wpływa na układ trawienny. Mają pyszny smak i są niskokaloryczne, dlatego mogą znaleźć się w jadłospisie każdego, w tym osób dbających o sylwetkę.

Dodatkowo ogórki są obfite w wodę, dlatego świetnie nawadniają organizm w ciepłe dni. W Polsce ogórki są często wykorzystywane w kuchni, nadają się do kiszenia i robienia innych przetworów. Ogrodnicy doceniają je, ponieważ są łatwe w uprawie, a niektóre odmiany dają naprawdę obfite plony.

Ogórki gruntowe — wymagania

Gleba pod ogórkami musi być odpowiednio dopasowana do wymagań tej rośliny. Powinna być żyzna, próchnicza i przepuszczalna, najlepiej o pH w przedziale 6,0-7,2. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, musimy przeprowadzić jej wapnowanie, w celu podniesienia jej pH. Co istotne, ziemia musi dobrze utrzymywać wilgoć, która jest ważna dla dobrego wzrostu rośliny. Podłoże nie powinno zawierać zbyt dużej ilości azotu.

Ogórki są ciepłolubne. Potrzebują dobrze nasłonecznionego stanowiska, a także temperatury w przedziale 18-30 stopni Celsjusza. Do zdrowego wzrostu ogórki potrzebują intensywnego nawożenia. Ziemię pod uprawę warto wzbogacić kompostem lub obornikiem. Nawożenie powinno odbywać się co około dwa tygodnie. Warto zwrócić uwagę na to, aby nawóz był bogaty w potas.

Aby ogórki były słodkie i obficie owocowały, muszą mieć odpowiednią ilość wody. W suchym i ciepłym okresie należy je podlewać co drugi dzień. Ziemia pod nimi powinna być delikatnie wilgotna, ale nie mokra.

Zdjęcie Aby ogórki gruntowe zdrowo rosły i obficie owocowały należy zadbać o odpowiednie podłoże i ilość wody / 123RF/PICSEL

Jaka jest najlepsza odmiana ogórka?

Śremski

Ogórek Śremski to ulubiona odmiana miłośników ogrodnictwa, którzy chętnie dzielą się wskazówkami na temat uprawy roślin na facebookowej grupie “Fajny ogród - grupa dyskusyjna". Ma on bardzo kształtne i cylindryczne owoce z małą komorą nasienną. Jego zielona skórka pokryta jest licznymi brodawkami. Ogórek śremski jest bardzo chętnie wykorzystywany do kiszenia i konserwowania.

Ta odmiana ma wysoką odporność na choroby, dzięki czemu jest prosta w uprawie i daje obfite plony. Ma dość wczesny termin zbioru, a w zależności od daty wysiewu, zbiór jest możliwy od połowy lipca do września. Ogórek śremski długo pozostaje zielony i nie ma tendencji do żółknięcia.

Ja w tamtym roku po raz pierwszy posiałam śremski i uważam, że jest super, smaczny, równy, nie robiły się z niego beczki i bardzo plenny. Robiłam i kiszone i konserwowe i są naprawdę bardzo smaczne pisze użytkowniczka Facebooka

Octopus

Inną polecaną odmianą ogórka gruntowego jest octopus. To doskonały wybór dla ogrodników, którzy uprawiają ogórki z myślą o ich konserwowaniu. Jego owoce idealnie nadają się na wszelkiego rodzaju przetwory. Miłośnicy ogrodnictwa chwalą jego słodki smak.

Podobnie jak śremski, octopus ma cylindryczny kształt i jest pokryty brodawkami. Daje równie obfite plony, które można zbierać od połowy lipca do połowy września. Octopus ma wysoką odporność na choroby, również na te, które najczęściej atakują ogórki, czyli wirusa mozaiki czy też mięczniaka.

Octopus w tamtym roku był mega. Rozdawałam, bo nie byłam w stanie przerobić pisze członkini grupy “Fajny ogród - grupa dyskusyjna"

Zdjęcie Ogórki octopus są słodkie w smaku i idealnie nadają się na przetwory / 123RF/PICSEL

Julian

Na miejsce na podium obok śremskiego i octopus, zasłużył również julian. Odmiana ta charakteryzuje się dobrą wartością przechowalniczą. Nadaje się zarówno do kiszenia, konserwowania, jak i produkcji ogórków małosolnych. Jego skórka ma intensywny zielony lub ciemnozielony kolor. Owoc jest gładki z niewielkimi bruzdami i brodawkami.

Jest niezwykle plenny, nie wymaga prowadzenia ochrony chemicznej, ponieważ wykazuje dużą odporność na choroby. To również odmiana o średnio wczesnym terminie dojrzewania, a jego plony możemy zbierać już od lipca po wrzesień.