Najlepsze odplamiacze za grosze. Biały obrus będzie jak lśnił jak nowy

Co zrobić żeby sernik nie opadł i był puszysty? Magda Gessler zdradziła niezawodny sposób

Trzy składniki i gotowe. Toaleta będzie przed świętami śnieżnobiała

Dodaj energii swojemu mózgowi. Naturalne składniki, które wspierają umysł

Grudnik obrodzi dorodnymi kwiatami. Rozpuść w wodzie jeden produkt

Jak usunąć plamy po jedzeniu z obrusu?

Czasem wystarczy sekunda nieuwagi, by na nowym obrusie pojawiła się plama z kawy, wina, tłustego sosu czy intensywnie barwiącej zupy. Bardzo często zdarza się to podczas kolacji wigilijnej - nie ma nic bardziej frustrującego niż dopieranie poplamionego barszczem czy zupą grzybową obrusu. Aby się ich pozbyć, poza tym, że na pralce trzeba ustawić odpowiedni program, to wcześniej plamy należy zaprać specjalnym środkiem i pozostawić na około godzinę. Świetnie posłużą do tego:

Reklama

płyn do naczyń - szczególnie w przypadku tłustych plam

ocet - zadziała na intensywne plamy - m.in. po kawie czy herbacie - 1 łyżkę octu należy wymieszać z litrem wody, a następnie polać roztworem dane miejsce i pocierać gąbką

soda oczyszczona - będzie skuteczna w przypadku większości plam, również tych zaschniętych i uporczywych - proszek należy nałożyć na plamę i pocierać wilgotną ściereczką

sól kuchenna - sprawdzi się w przypadku plam po winie, barszczu, kawie, herbacie itp. - miejsce należy posypać solą, zostawić na około godzinę, a przed włożeniem do pralki wypłukać pod zimną wodą

Zdjęcie Jeśli na obrusie pojawiły się zażółcenia, trzeba je nasączyć mlekiem, wysuszyć / 123RF/PICSEL

Czytaj także: Domowy odplamiacz za grosze. Tak uratujesz swoje ubrania

Jak usunąć wosk z obrusu?

Podczas wigilii czy innych uroczystych kolacji, na stole często pojawiają się świecie - wówczas o plamy z wosku na obrusie wcale nie jest trudno. Szczególnie ciężko jest go usunąć, gdy przez wiele godzin zalega na materiale. Nie należy jednak starać się za wszelką cenę zdrapywać go z tkaniny, bo w ten sposób możemy zniszczyć włókna. Jaki więc patent można zastosować w tym przypadku? Najprościej będzie włożyć obrus na jakiś czas do zamrażarki, a następnie delikatnie wykruszyć zamarznięty wosk.

Zobacz też: Babcie robiły tak już pół wieku temu. Ta metoda nadal działa

Na plamy ze świeczki zadziała także żelazko - w miejscu gdzie znajduje się plama wystarczy położyć papierowy ręcznik, a następnie zaprasować niezbyt mocno nagrzanym żelazkiem. Wosk powinien przykleić się do ręcznika. Następnie wystarczy wyprać obrus w pralce, ustawiając temperaturę wskazaną przez producenta na metce.