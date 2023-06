Azalie to krzewy dość kapryśne w pielęgnacji, a co za tym idzie, wiele osób rezygnuje z ich uprawy. Całkiem niepotrzebnie, ponieważ wystarczy pamiętać o kilku zasadach, by móc cieszyć się ich pięknymi kwiatami przez długi czas.

Co lubią azalie?

Kluczowy jest dobór miejsca, w które wybierzemy dla naszej azalii. Azalie lubią słońce, jednak gdy wystawimy je na bezpośrednie promienie słoneczne będą szybko marnieć i przekwitać. Najlepiej czują się w miejscach półcienistych.

Azalania należy do roślin z rodziny wrzosowatych, zatem podłoże dla azalii musi być kwaśne. Jeśli nie mamy takiego w ogrodzie, warto wcześniej przygotować dla naszej rośliny specjalne miejsce, które odpowiednio musimy nawozić.

Podłoże przeznaczone dla roślin kwasolubnych zmieszaj z kwaśnym torfem. Tak przygotowaną mieszankę wsyp do dołu przygotowanego do posadzenia azalii. Ziemię można dodatkowo przysypać korą, co dodatkowo ją zakwasi i zapewni odpowiednie nawilżenie gleby.

Zdjęcie Azalię nawozi się dwa razy w roku. / 123RF/PICSEL

Jak podlewać azalie?

Azalie lubią wilgotne podłoże (stąd dobrym pomysłem jest właśnie obsypanie gleby korą, która zatrzyma wilgoć i wodę w glebie), ważne jest zatem systematyczne podlewanie rośliny i to na każdym etapie jej wzrostu. Azalie w suchym podłożu szybko marnieją i tracą kwiaty

Domowy nawóz dla azalii. Kiedy nawozić roślinę?

Roślinę nawozi się dwa razy w roku - w kwietniu oraz w czerwcu. Pamiętajmy, że używamy nawozów o kwaśnym odczynie. Możemy kupić gotowy w ogrodniczym sklepie lub przygotować go sami.

Najtańszym rozwiązaniem będzie kwaśny kompost, który zrobimy dodając korę lub opadłe igliwie do zwykłego kompostu.

Wielu ogrodników poleca nawóz przygotowany z kwasku cytrynowego zmieszanego z wodą. Jego przygotowanie jest banalnie proste. 1 łyżeczkę kwasku dodajemy do 10 litrów wody. Taką mieszanką podlewamy nasze azalie raz na dwa tygodnie.

Jakie towarzystwo wybrać dla azalii?

Najlepszymi kompanami dla azalii będą inne rośliny, które kochają kwaśne podłoże. Mogą to być m.in.

magnolie,

hortensje,

wrzosy,

rzośćce.

Jak przygotować azalię na zimę?

Młode rośliny warto przed zimą okryć włókniną, te starsze są już bardziej odporne na mróz. Jednak i w ich przypadku musimy trzymać się kilku zasad.

Zanim nadejdą mrozy należy rośliny obficie podlać oraz mocno ściółkować korą. Azalie mają płytki system korzeniowy i gruba warstwa kory zapewni im dobrą ochronę.