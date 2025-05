Co przyniesie niedziela, 25 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie wybiega myślami zbyt daleko do przodu, a do celu dąży bardzo powoli. Miną miesiące, a może nawet i lata, nim dojrzeje do pewnych decyzji. Jeśli nie masz do tego cierpliwości, to lepiej otwarcie powiedzieć, co Ci chodzi po głowie. W finansach Twoja praca oceniana jest dobrze, ale musisz się rozwijać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą pełną dobrych chęci, ale jednak niezbyt zręczną. Ten ktoś niechcący popełnia afronty, mówi coś, nim pomyśli i nie zawsze potrafi dostosować się do otoczenia. Jeśli masz do tego cierpliwość, spotkasz się z dużą wdzięcznością. W finansach uważaj, by rutyna lub brawura nie doprowadziły do poważnego błędu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 8 Buław

W życiu osobistym możesz otrzymać wieści, na które trzeba będzie szybko zareagować. Nie masz wiele czasu do namysłu. Popęd oraz intuicja podpowiedzą właściwe kroki. Zapał okaże się ważniejszy od przemyślanych posunięć. Możesz kogoś wyprzedzić w wyścigu po czyjeś serce. W finansach zgłaszaj jak najszybciej swoją kandydaturę, nie ociągaj się z odpowiedzią na wiadomość.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Eremita

W relacjach prywatnych potrzebna Ci będzie mądrość, która innych może przerazić. Ludzie lubią kroczyć po udeptanych ścieżkach, Ty jednak musisz wytyczyć własny szlak, wiodący przez wysokie, nieprzystępne intelektualnie góry. Może jeszcze chwilę potrwać, nim ktoś do Ciebie dołączy. W finansach zostanie zaoferowane Ci rozwiązanie mocno niekonwencjonalne.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych upór i obstawanie przy swoim to czasem najlepsze wyjście z sytuacji. Lepiej, żeby ktoś Cię uznał za osobę twardogłową niż za "chorągiewkę na wietrze". Ludzie stali w uczuciach docenią również Twoją niezmienność, a życiowe "latawce" pozazdroszczą umocowania w rzeczywistości. W finansach możliwy będzie duży, niezależnie prowadzony biznes.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Słońce

W relacjach prywatnych postaw teraz na beztroską zabawę. Słońce wschodzi codziennie, czy o nie pytamy, czy nie. Nie musisz robić dla kogoś wielkich rzeczy, by na zawsze wyryć się w jego pamięci. Wspólny śmiech i dzielona radość zapisują się złotymi zgłoskami na kartach świadomości. W finansach możesz coś zyskać lub odzyskać dzięki wsparciu znajomych.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych widać rozprężenie, brak celu, niemożność dogadania się. Czasem nie trzeba problemów, by nie móc się z kimś porozumieć. Jeśli nie macie do czego razem dążyć, związek zacznie się rozpadać. To dobry moment, by pomyśleć o wspólnym projekcie. W finansach trzeba będzie wziąć większą odpowiedzialność za pracę, pokierować zespołem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych trzeba nauczyć dzielić się - i to zarówno zyskiem, jak i problemami. Ktoś zasługuje, by go docenić, jak również powinien poznać prawdę, gdy masz jakieś zmartwienie, nie wiedzie Ci się. Nie ma sensu udawać przed całym światem, że jest się na jego szczycie. Życie tak nie działa. W finansach możesz zyskać wiele, wchodząc w jakąś spółkę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto uważa, że cel uświęca środki i potrafi zachować się bezwzględnie. Człowiek ten uznaje istnienie "świętego gniewu" i bardzo nie docenia jego niszczycielskiej mocy. Ty również pamiętaj, że lepiej coś powiedzieć niż wykrzyczeć. W finansach trenuj się w sztuce dyplomacji. Nie tocz otwartej wojny.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych doceń przyjemności życia, ale pilnuj, by nie przesłoniły Ci one wizji jutra. Ktoś doceni Cię za dbałość o chleb powszedni, natomiast nie przyjmie dobrze marnowania zasobów. Pieniądze staną się ważnym tematem rozmów. Nie należy go unikać. W finansach osoba wysoko postawiona może Cię wyróżnić, jeżeli okażesz lojalność.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz osiągnąć swój cel, ale uważaj, by nie stracić zbyt wielu przyjaciół. Istnieje ryzyko wplątania się w sytuację, która podzieli Twoich bliskich. Będą musieli oni opowiedzieć się po którejś ze stron, a lojalność bardzo często może mieszać się z niesmakiem. W finansach sukces za wszelką cenę to eufemizm dla kosztownej porażki. Licz się z czasem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która głęboko skrywa swoje tajemnice, a ludzi kochanych chce mieć blisko siebie. To naturalna potrzeba, ale nie może stać się przemożna. Nadopiekuńczość nie służy nikomu. Wystrzegaj się jej i nie kontroluj poczynań Twoich bliskich. W finansach możesz otrzymać poradę od kobiety obdarzonej intuicją.

