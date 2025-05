Powód jest bardzo prosty. Urządzenia mobilne podczas lotu próbują nawiązać połączenie z naziemnymi stacjami bazowymi. Gdy robi to jednocześnie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset pasażerów, może dojść do przeciążenia sieci komórkowej. Co więcej, nowe pasma transmisji danych, wykorzystywane przez nowoczesne smartfony, zbliżają się częstotliwościami do tych, które są zarezerwowane dla komunikacji lotniczej. W rejonie lotnisk może to potencjalnie zakłócić działanie systemów nawigacyjnych, co utrudnia pracę załogi i dekoncentruje podczas komunikacji z wieżą kontrolną.