Dlaczego to, co publikujemy w sieci, może być ważne dla pracodawców?

Madeline Mann zajmująca się doradztwem zawodowym w USA ostrzega, że potencjalny pracodawca sprawdzi nie tylko profil kandydata na LinkedIn, ale przejrzy też jego social media. W ten sposób rekruterzy sprawdzają, czy informacje w sieci pokrywają się z tym, co zobaczyli w CV albo usłyszeli na rozmowie kwalifikacyjnej. Amerykańska specjalistka radzi, by dokładnie przejrzeć własne profile (warto zmienić ustawienia prywatności, by obce osoby nie mogły zobaczyć większości publikowanych treści), a nawet wpisać w wyszukiwarkę swoje imię i nazwisko i sprawdzić, co można przeczytać na swój temat. Jakich informacji lepiej nie zamieszczać?