Dlaczego warto jeść lody z serka wiejskiego?

Serek wiejski to doskonałe źródło białka - zawiera go więcej niż wiele innych produktów mlecznych. Jest lekki, niskokaloryczny i ma niski indeks glikemiczny, co czyni go świetną bazą dla zdrowych lodów. W porównaniu z tradycyjnymi lodami, które zawierają dużo cukru, śmietanki i sztucznych dodatków, wersja z serka wiejskiego to mniej tłuszczu i kalorii, a za to więcej białka. Jego zawartość wspiera regenerację mięśni, daje też uczucie sytości na długi czas.

Lody z serka wiejskiego zawierają również probiotyki, które wspierają pracę jelit, co wpływa na zdrowie całego organizmu. Wapń obecny w takim deserze wzmacnia kości, co jest ważne szczególnie w przypadku dzieci, które wciąż rosną oraz seniorów narażonych na osteoporozę. To idealna opcja dla osób na diecie niskowęglowodanowej lub wysokobiałkowej. Własnoręcznie przygotowywany deser możesz też kontrolować pod względem zawartości cukru, zastępując go owocami, miodem czy daktylami.

Jak zrobić domowe lody z serka wiejskiego?

Przygotowanie lodów z serka wiejskiego jest dziecinnie proste i nie wymaga nawet posiadania maszynki do lodów. Oto przepis podstawowy:

Składniki:

200 g serka wiejskiego (najlepiej bez soli),

1 dojrzały banan (dla słodyczy),

garść ulubionych owoców (np. truskawki , borówki, mango),

1-2 łyżki miodu lub syropu klonowego (opcjonalnie),

kilka kropli soku z cytryny (dla zrównoważenia smaku).

Przygotowanie:

Zblenduj wszystkie składniki na gładką masę. Przelej do foremki lub pojemnika z pokrywką, możesz też przelać całość do pudełek po jogurtach, przykryj je folią aluminiową.

Wstaw do zamrażarki na minimum 3-6 godzin, najlepiej na całą noc. Przed podaniem odczekaj kilka minut, aby lody lekko się rozmroziły i były bardziej aksamitne oraz łatwiejsze do nakładania.

Dodatkowo możesz eksperymentować, dodając kakao, orzechy, ekstrakt waniliowy czy cynamon. Ograniczeniem jest tu tylko wyobraźnia kulinarna.

Owoce sezonowe to świetny dodatek do lodów z serka wiejskiego. 123RF/PICSEL

Czego nie łączyć z serkiem wiejskim?

Choć serek wiejski jest bardzo uniwersalny, jednak niektóre połączenia mogą być niekorzystne dla smaku lub trawienia. W przygotowywaniu lodów z tego produktu unikaj zbyt dużej ilości cytrusów, ponieważ kwasy mogą spowodować zwarzenie się mlecznych składników. Skoro ma być to deser zdrowy, nie dodawaj do niego produktów bardzo tłustych, takich jak masło orzechowe, które może przytłoczyć smak i wpłynąć na konsystencję lodów.

Nie wszyscy wiedzą, że z serkiem wiejskim nie należy łączyć rabarbaru czy szpinaku. Dotyczy to także innych warzyw i owoców zawierających szczawiany, które mogą wiązać się z wapniem i tym samym utrudniać jego wchłanianie. Taka kombinacja nie wpłynie korzystnie na układ kostny, a właśnie po to sięgamy po nabiał, aby go wzmocnić.

