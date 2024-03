Spis treści: 01 Trawy ozdobne od ogrodu — na posesjach widać je coraz częściej

02 Termin przycinania traw ozdobnych — od niego zależy powodzenie w uprawie

03 Kiecy ciąć trawy ozdobne na wiosnę?

04 Jak przycinać trawy ozdobne po zimie?

05 Pielęgnacja traw ozdobnych — przydatne wskazówki

Trawy ozdobne od ogrodu — na posesjach widać je coraz częściej

Wybierać można wśród najróżniejszych gatunków, dopasowując je do rozmiaru i stylu swojego ogrodu. Zachowują trakcyjny wygląd przez znaczną część roku, stanowiąc dekorację przestrzeni nawet w zimowych miesiącach. Trawy ozdobne doceniane są za trwałość, odporność na choroby i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Mogą grać w ogrodzie pierwsze skrzypce lub stanowić tło dla innych roślin. Dają ogrodnikom szerokie pole manewru w tworzeniu atrakcyjnych aranżacji.

Zdjęcie Trawy ozdobne w ogrodzie dają oszałamiający efekt / 123RF/PICSEL

Polecamy: Największy sprzymierzeniec borówki amerykańskiej. Zapewni piękne owoce

Reklama

Termin przycinania traw ozdobnych — od niego zależy powodzenie w uprawie

Niektórzy ogrodnicy z dużym rozmachem wykonują prace porządkowe jesienią. Zdarza się, że decydują się również na cięcie traw ozdobnych, kiedy natura powoli przechodzi w stan spoczynku. Trzeba jednak pamiętać, że przeprowadzony zbyt późno zabieg będzie negatywnie wpływać na kondycję roślin, narażając je na niszczycielskie działanie niskich temperatur. Do tego na własne życzenie pozbywamy się źdźbeł, które nawet zimą prezentują się dekoracyjnie. Z tych powodów w nawyk powinno wejść wiosenne przycinanie traw ozdobnych.

Zobacz: Ogrodnik zdradza, kiedy kosić trawę po zimie. Termin zbliża się wielkimi krokami

Kiecy ciąć trawy ozdobne na wiosnę?

Pierwsze podrygi wiosny i rosnące temperatury wprowadzają cię w dobry nastrój, więc z entuzjazmem wkraczasz do ogrodu. Wymienić można wiele zadań ogrodniczych, które wykonuje się już na przednówku, lecz w przypadku traw ozdobnych należy nieco poczekać. Wszystko po to, aby im nie zaszkodzić.

Zatem, kiedy przycinać trawy ozdobne na wiosnę? Do pracy przystępuj w połowie marca. Jeśli zima się przedłuża, poczekaj do końca miesiąca. Zabieg powinien być przeprowadzany nie później niż w pierwszej połowie kwietnia. Gdy masz problemy z wyznaczeniem najlepszego terminu, zdaj się na obserwację. Cięcie traw ozdobnych po zimie wykonaj, gdy na środku kępy pojawią się młode, zielone pędy. Zachowaj też odpowiednią kolejność. Sprawdź wymagania konkretnych gatunków i zabieg zacznij od tych, które cechują się największą mrozoodpornością. Zaliczają się do nich między innymi miskant i trawa pampasowa.

Jak przycinać trawy ozdobne po zimie?

Sam zabieg nie jest skomplikowany. Cięcie traw ozdobnych należy wykonać na wysokości 10 centymetrów nad ziemią. Jeśli masz do czynienia ze starszymi, wieloletnimi okazami, wystarczy przyciąć je na wysokości 20 centymetrów.

Jedyną przeszkodzą, jaką możesz napotkać, jest rozmiar roślin. Wysokie i szeroko rozrośnięte okazy zaleca się najpierw związać sznurkiem, aby przycinanie było łatwiejsze i równomiernie. Nieoceniona może okazać się także pomoc drugiej osoby, która przytrzyma zebrane w snopek źdźbła.

Przeczytaj też: W tym roku sadzą je wszyscy działkowcy. Latem owoce liczą w kilogramach

Pielęgnacja traw ozdobnych — przydatne wskazówki

Trawy będą prezentować się pięknie przez cały sezon, jeśli zadbasz o szczegóły.

Cięcia dokonuj ostrymi i zdezynfekowanymi narzędziami ogrodniczymi. Unikniesz w ten sposób przenoszenia chorób i szkodników, które mogły żerować na innych roślinach.

Regularnie usuwaj suche liście i kwiatostany — wyczesywanie traw ozdobnych poprawi ich wygląd, nie pozostaje też bez wpływu na bujny wzrost.

Sprawdź też: Nawożenie piwonii w marcu. Ten naturalny dokarmiacz sprawi, że będą bujnie kwitły