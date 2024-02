Która świdośliwa jest najlepsza? Ogrodnicy pokochali tę odmianę

Świdośliwa przez lata była jednym z najbardziej niedocenionych krzewów ogrodowych. Działkowcy zdecydowanie częściej sięgali bowiem po jej bliską przyjaciółkę - borówkę amerykańską, ciesząc się purpurowymi owocami. Ta bywa jednak kapryśna, a za niedostateczną opiekę odpłaci się zupełnym brakiem owoców. Ogrodnicy znaleźli więc alternatywę idealną.

Świdośliwa lamracka, wyglądem do złudzenia przypominająca borówkę, stała się tegorocznym hitem wśród działkowców. Nic w tym dziwnego. Niepozorny krzew łączy w sobie bowiem walory ozdobne i zalety użytkowe, wiosną zachwycając barwnymi kwiatami, zaś latem ilością smacznych i zdrowych owoców. To jednak dopiero początek.

Reklama

Zobacz również: Trzy nietypowe, łatwe w uprawie krzewy owocowe. Zapomnij o malinach i agreście

Jak wygląda świdośliwa? Ogrodowa alternatywa borówki amerykańskiej

Świdośliwa, za sprawą niewielkich wymagań i łatwości uprawy, przekonała do siebie wielu ogrodników. Jest bowiem jednym z bardziej odpornych krzewów. Poradzi sobie zarówno w trakcie mrozów, jak i niewielkiej suszy czy ataku szkodników. Co więcej, nadaje się niemal do każdego ogrodu.

Zdjęcie Jak wygląda świdośliwa? To ogrodowa alternatywa borówki amerykańskiej / Marek BAZAK/East News / East News

Świdośliwa nie osiąga zbyt dużych rozmiarów, dobrze znosząc cięcie i dostosowując się do funkcji, jaką ma spełniać - sprawdzi się zarówno jako pojedynczy akcent ozdobny, jak również wyższy żywopłot. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja, kiedy na gałęziach pojawiają się, zebrane w grona, kwiaty. Owocuje pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Zobacz również: Najlepsze miejsce dla borówki amerykańskiej. Tam rośnie szybko i bez „humorów”

Gdzie sadzić świdośliwę? Tylko w takim miejscu odpłaci się zaskakującą ilością owoców

Świdośliwa, mimo iż nie ma szczególnych wymagań, najlepiej czuje się na umiarkowanie wilgotnych glebach (jednak nie tych bardzo ciężkich i stale podmokłych), żyznych i piaszczysto-gliniastych.

Uwielbia słoneczne lub półcieniste stanowiska. Nie przepada jednak za długotrwałą suszą. W okresie największych upałów warto więc regularnie i obficie ją nawadniać. Przez niedobór wody może bowiem słabiej owocować.

Zobacz również: Ważny oprysk dla drzewek owocowych. Wykonaj jeszcze w lutym

Czy owoce świdośliwy są jadalne? Zdrowsze od borówek - jedz i korzystaj

Świdośliwa, obok prostoty uprawy i niewielkich wymagań, zachwyca przede wszystkim owocami. Te, kuliste w kolorze czerwonym, bardzo łatwo pomylić z popularną borówką. Są jednak zdecydowanie słodsze, z porzeczkowo-jagodowym aromatem, a do tego niezwykle zdrowe.

Zdjęcie Czy owoce świdośliwy są zdrowe? Zajadaj do woli / 123RF/PICSEL

Owoce świdośliwy w swoim składnie zawierają całą listę cennych dla zdrowia składników: antocyjany, witaminy z grupy B, błonnik czy potas. Nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak również na przetwory: dżemy, powidła czy syropy. Sprawdzą się także jako dodatek do ciast i deserów.

Na organizm działają wręcz zbawiennie. Są polecane przede wszystkim:

wspomagająco w okresie zwiększonej zachorowalności na przeziębienie i grypę,

w stanach obniżonej odporności,

w stanach zmęczenia i osłabienia psychofizycznego.

Działają również przeciwstarzeniowo, zwalczając wolne rodniki, a dzięki wysokiej zawartości magnezu i potasu korzystanie wpływają też na serce i układ krążenia. Aby jednak cieszyć się smakiem zdrowych owoców należy uzbroić się w cierpliwość. Świdośliwa owocuje dopiero po 3 - 4 latach od posadzenia.

Zobacz również: Obowiązkowy zabieg końca zimy. Hortensja bukietowa będzie jak z bajki