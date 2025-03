Krzewy malin zaliczane są do odpornych roślin, o ile zapewnimy im odpowiednie warunki. Dlatego też nie ma przeciwwskazań do przesadzania malin i nawet można to robić dwa razy do roku. Mimo tego trzeba wykazać się ostrożnością w trakcie zmiany miejsca krzewów, aby nie dopuścić do zniszczenia nadmiaru korzeni, ponieważ wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że możemy albo zahamować rozwój krzewów, albo sprawić, że będą plonować gorzej. Skoro wiemy, już, że przesadzanie malin jest możliwe, czas poznać termin przeprowadzania zabiegu.