Napój, który świetnie odtruwa wątrobę. Zrobisz za grosze, a efekty poczujesz szybciej niż myślisz

Jesienią i zimą jemy zwykle mniej warzyw i owoców, nie pijemy również tyle wody co latem. Mamy za to większą ochotę na niezdrowe przekąski i fast foody. Aby nie dopuścić do zaśmiecenia organizmu toksynami, warto raz na jakiś czas przygotować napój, który wspomoże usuwanie szkodliwych substancji z najważniejszych narządów ciała.