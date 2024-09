Dlaczego mamy dużo much w domu?

Początkowo przypadkowo napotykamy jedną zbłąkaną muchę, która, mimo otwartego okna, nie jest w stanie wylecieć z mieszkania. Z czasem te spotkania stają się coraz częstsze, a niechcianych gości przybywa coraz więcej. Co stoi za inwazją much i dlaczego tak chętnie pchają się do pomieszczeń? Odpowiedzi warto poszukać przede wszystkim w resztkach jedzenia, psujących się owocach, klejącej podłodze czy zapachu wydobywającym się z kosza na śmieci. Jeśli zaniedbamy obowiązki domowe, musimy liczyć się z tym, że zgłodniałe owady chętnie pozostaną z nami na dłużej.

Spotkanie z owadem często kończy się machnięciem ręką i wróceniem do przerwanej czynności. Specjaliści zwracają uwagę, by nie pozwolić muchom rozgościć się w kuchni, salonie czy innym pomieszczeniu. Okazuje się, że w teorii niegroźne dla człowieka owady mogą przenosić szkodliwe oraz niebezpieczne dla zdrowia choroby i bakterie. Odbywając wędrówki po meblach, blatach, a nawet pozostawionych w zlewie brudnych talerzach, pozostawiają po sobie resztki przyniesionych z zewnątrz zanieczyszczeń. Pozostawienie sytuacji samej sobie sprawi, że patogeny zaczną rozprzestrzeniać się w zawrotnym tempie.

Czym spryskać drzwi i okna, by ochronić się przed muchami?

Muchy szczególnie upodobały sobie wszelkie brudne miejsca i niedoczyszczone zakamarki domu. Prawdziwym rajem są dla nich lepiące się i nie do końca czyste podłogi. Zanim jednak przyciągnie je aromat nieczystości, w jakiś sposób muszą dostać się do mieszkania. Najczęściej wlatują przez otwarte okno lub podczas wychodzenia przez drzwi wejściowe. Już na tym etapie możemy skutecznie zniechęcić je do odwiedzania naszych progów. Jednym ze skuteczniejszych patentów będzie sięgnięcie po zapachy, za którymi nie przepadają muchy.

Mieszanki zapachowe pomogą odstraszyć muchy 123RF/PICSEL

Najprostszym rozwiązaniem będzie wybranie się do sklepu po kilka olejków eterycznych. Jakich szukać na półkach? Do odstraszenia much najlepiej wykorzystać olejek eukaliptusowy, miętowy lub lawendowy. Co ważne, muchy nie lubią się także z wanilią i cynamonem. Wystarczy odrobina sproszkowanej przyprawy lub kilka kropel esencji, by przygotować preparat przeciwko owadom. Cały trik polega na wsypaniu jednej łyżki mielonego cynamonu do szklanki wody, a następnie wymieszaniu jej z esencją lub aromatem waniliowym. Miksturę przelewamy do butelki z atomizerem i obficie pryskamy wokół okien i drzwi. Skupmy się przede wszystkim na ramach i futrynach. Moc zapachu możemy także podbić, rozkładając nasączone preparatem waciki na parapecie.

Pułapka zapachowa na muszki owocówki

Specjalne lepy, lampy oraz inne sklepowe metody na ogół poradzą sobie z muchami. Nieco inaczej sprawa ma się z mnożącymi się z dnia na dzień muszkami owocówkami. Jeśli chcemy skutecznie ograniczyć ich ilość w domu lub mieszkaniu, wypróbujmy sprawdzoną metodę z octem i płynem do mycia naczyń. Prócz tych dwóch składników warto wyszperać w mieszkaniu jeszcze szklany słoik, przezroczystą folię spożywczą, gumkę recepturkę oraz wykałaczkę.

Zaczynamy od napełnienia połowy słoika octem, a następnie dodajemy do niego kilka kropel detergentu do naczyń. Wierzch przykrywamy folią spożywczą, zabezpieczamy gumką i wykonujemy kilka otworów. Teraz wystarczy odstawić specyfik w miejscu, gdzie najczęściej widzimy krążące muszki i poczekać na efekt. Już następnego dnia zauważymy, że zapach mikstury zwabił muszki, które wleciały do środka, ale nie są się w stanie wydostać.

Pachnące olejki i zioła. Mają wiele zastosowań Interia.tv

