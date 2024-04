Spryskaj framugi prostą mieszanką. Uciążliwe owady będą trzymać się z daleka

Są w stanie z 700 metrów wyczuć pożywienie i bez pytania wpadać do domu całymi chmarami. Uciążliwe owady pojawiają się wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz, kiedy beztrosko zaczynamy wietrzenie mieszkań. Co przyciąga muchy do domu? Często sami nieświadomie ułatwiamy im wtargnięcie do naszych wnętrz. Tym bardziej warto dowiedzieć się, czego nie lubią muchy i jak odstraszyć je domowymi sposobami.